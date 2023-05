Real Madryt znów zagra w finale Ligi Mistrzów? "Wiedzą, jak eliminować dobre strony rywala"

W pierwszym spotkaniu w Madrycie padł remis 1:1, który przed rewanżem stawia w lepszej sytuacji piłkarzy Manchesteru City. Podopieczni Pepa Guardioli liczą na to, że w tym sezonie poradzą sobie z hiszpańskim klubem i celują w wygranie Ligi Mistrzów. - Myślę, że wszyscy pamiętają o tym, co potrafi Real - podkreślił Jerzy Dudek w rozmowie z naszym portalem. - Jeszcze nigdy w historii nie przeszedł do kolejnej rundy nie wygrywając u siebie pierwszego meczu. To jedyny znak zapytania. To jest jednak bardzo doświadczony zespół. Wie, jak eliminować dobre strony przeciwnika. Owszem brakuje tej intensywności w środku pola. Ale nie ma z ich strony wybijana piłek, gdy są pod dużą presją, lecz starają się ją rozegrać. W Madrycie to przyniosło skutek. W Anglii będzie z tym o wiele trudniej. Jednak Real ma niesamowite rekordy przeciwko angielskim klubom, a Benzema strzelił im trochę goli. Ale mimo wszystko trudne zadanie przed „Królewskimi” - powiedział Dudek w rozmowie z naszym portalem.

Manchester City kontra Real Madryt. "Cały czas trzeba go mieć na oku"

