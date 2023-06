Szymon Marciniak poskromi tytanów? Najlepszy sędzia świata kontra gwiazdy Manchesteru City i Interu Mediolan

Udźwignie presję finału?

Ostatnio było sporo zamieszania wokół najlepszego sędziego świata. Stowarzyszenie antyrasistowskie „Nigdy więcej” poinformowało władze UEFA, że Marciniak wziął udział w konferencji biznesowej „Everest”, którą zorganizował Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji. Rozpętała się burza, ale na szczęście nasz sędzia nie stracił finału. Jak to wydarzenie wpłynie na jego pracę w Stambule? Czy udźwignie presję i będzie tak stanowczy jak w półfinale między Manchesterem City a Realem, gdy „ustawił” Erlinga Haalanda?

Rekordy to jedno, ale najważniejsze są trofea

Wspominany Norweg zachwycił w debiutanckim sezonie: został królem strzelców Premier League (36 goli), jest najlepszym snajperem Ligi Mistrzów (12 goli), sięgnął po tytuł i Puchar Anglii. W tej edycji jego dorobek w barwach Manchesteru City jest nieprawdopodobny: 52 bramki w 52 występach. - Wielu oceniało jego decyzję o przejściu do Manchesteru jako błąd - tłumaczył nam Jerzy Dudek, były bramkarz reprezentacji Polski. - Mówiono, że nie ten styl gry, że nie będzie pasował. Podkreślano, że Premier League jest bardziej wymagająca niż Bundesliga, ale widać, że eksperci się mylili w tej ocenie. Norweg odnalazł się idealnie. Strzela, asystuje, dobrze rozumie się z Kevinem de Bruyne. Taki napastnik to rozwiązanie na wiele kłopotów dla trenera Pepa Guardioli! Rekordy to jedno, ale najważniejsze są trofea. Jeżeli pójdzie to w parze z jego rekordami, to będzie trudno to pobić - oceniał były kadrowicz.

Argentyńczyk zaskoczy mistrza Anglii?

Dorobek asa Interu - Lautaro Martineza wygląda skromnie przy strzeleckich popisach gwiazdy mistrza Anglii. Podsumowując wszystkie rozgrywki: Argentyńczyk w 56 spotkaniach zdobył 28 bramek. To właśnie jego gol w rewanżu z Milanem przypieczętował promocję do finału. W lidze włoskiej strzelił 21 goli, co dało mu drugą pozycję. Trzeba przyznać, że jest regularny, bo w poprzednim roku zanotował taki sam dorobek w Serie A.

