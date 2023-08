To od niej bramkarz Rakowa czerpie natchnienie. Vladan Kovacević, piękna Sofija i szczęśliwa „trzynastka”

Dwóch fantastycznych bramkarzy po przeciwnych stronach barykady – to będzie być może najbardziej atrakcyjna część rywalizacji drużyny ze stolicy Danii z ekipą spod Jasnej Góry. Sportowe możliwości obu golkiperów przybliżył w „Super Expressie” Arkadiusz Onyszko, były reprezentant Polski, przez ponad dekady z powodzeniem występujący na duńskich boiskach. Nie od dziś wiadomo jednak, że – w myśl starego porzekadła - za sukcesem mężczyzny... zwykle stoi kobieta. W przypadku Kamila Grabary jest to Dominika Robak. Natchnieniem dla Vladana Kovacevicia jest z kolei jego małżonka, Sofija.

Sofija Dukić – druga połówka Vladana Kovacevicia

Dzisiejsi państwo Kovaceviciowie – ślub wzięli w ub. roku – poznali się osiem lat temu w Sarajewie (o czym Sofija właśnie przypomniała w mediach społecznościowych). Pochodzą z Banja Luki, spotkali się po raz pierwszy na przyjęciu u wspólnego znajomego. I… doskonale zapamiętali datę pierwszego pocałunku. „To było 13 maja 2015 roku” – opisywał ich romantyczną historię bośniacki serwis dobarportal.net, cytując Sofiję. „W przeciwieństwie do zwykłej symboliki trzynastki, dla nas jest to data szczęśliwa liczba. To wtedy Vladan zdecydował się nosić go na swojej koszulce” – dodawała. Kiedy powstawał ów materiał, nie była jeszcze nawet „oficjalną narzeczoną”. Dziś jest małżonką i szczęśliwą mamą dziewięciomiesięcznej Zony. A mąż też już nie nosi „trzynastki” na plecach. Jest – jak w polskiej lidze – numerem jeden!

Panna Dukić studiowała zarządzanie w Belgradzie, w wolnym czasie z pasją uczyła się… języka chińskiego. Zajmowała się modelingiem, pełni rolę ambasadorki marki Axiom, i – zgodnie z kierunkiem studiów – prowadzi własną firmę; konkretnie – siłownię. W każdym możliwym momencie pojawia się też u boku męża na piłkarskich stadionach.

Początek meczu Raków – FC Kopenhaga w Sosnowcu o godz. 21.00 we wtorek. Transmisja w Polsacie Sport i TVP Sport. A poniżej znajdziecie galerię Sofiji i Vladana Kovaceviciów.