i Autor: AP PHOTO/JOAN MONFORT Robert Lewandowski

Czterobramkowa zaliczka

Wybuchy pod hotelem, w którym śpią Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny przed rewanżem z Borussią Dortmund! Wszystko zostało nagrane

We wtorkowy wieczór w Dortmundzie rozegrane zostanie rewanżowe spotkanie Borussii z Barceloną w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Choć Katalończycy przyjechali do Niemiec z aż czterobramkową zaliczką, to fani miejscowych wierzą, że ich pupile są w stanie odrobić straty.