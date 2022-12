MECZE DZISIAJ wieczorem 5 grudnia poniedziałek Mundial Kto gra dzisiaj wieczorem w Katarze? Jakie DZISIAJ MECZE na mundialu 5.12 2022

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Mecze dzisiaj to dwa spotkania: Japonia - Chorwacja i Korea Południowa - Brazylia. Dwie potęgi kontra azjatyckie rewelacje, które wyrzuciły już za burtę mundialu w Katarze wielkich faworytów. Poniżej godziny meczów dzisiaj i plan transmisji TV z MŚ 2022.

Mecz Korea Południowa - Brazylia to drugi mecz dzisiaj w 1/8 finału MŚ i rozpocznie się o godzinie 20 polskiego czasu. TUTAJ RELACJA NA ŻYWO z tego spotkania. Korea Południowa sprawiła dużą niespodziankę, zajmując drugie miejsce w grupie H. Po remisie 0:0 z Urugwajem i porażce 2:3 z Ghaną wydawało się, że odpadną, ale w ostatniej kolejce pokonali 2:1 pewną już awansu Portugalię i awansowali do 1/8 finału kosztem Urugwaju. Brazylia to główny faworyt do złota. Kanarki szybko zapewnili sobie awans z grupy G, ogrywając 2:0 Serbię i 1:0 Szwajcarię. Na koniec przegrali 0:1 z Kamerunem, ale i tak zajęli pierwsze miejsce. Treningi z zespołem wznowił już Neymar i prawdopodobnie będzie mógł zagrać dzisiaj z Koreą po wyleczeniu urazu stawu skokowego. - Zobaczymy jeszcze, jak będzie sobie radził na treningu, ale wygląda na to, że będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu. Decyzję podejmiemy pewnie w dniu meczu - powiedział Tite, selekcjoner reprezentacji Brazylii.

1/8 finału MŚ: Japonia - Chorwacja, godz. 16 TVP 1

1/8 finału MŚ: Korea Południowa - Brazylia, godz 20 TVP 1

Mecz Japonia - Chorwacja to pierwszy mecz dzisiaj w 1/8 finału MŚ i zostanie rozegrany o godzinie 16 polskiego czasu. TUTAJ RELACJA NA ŻYWO z tego spotkania. Reprezentacja Chorwacji zajęła drugie miejsce w grupie F. Wicemistrzowie świata zaczęli występ w Katarze od remisu 0:0 z Marokiem, potem ograli 4:1 Kanadę, a na koniec zremisowali 0:0 z Belgią, wyrzucając ją za burtę mundialu. W meczu z Japonią będą faworytem, ale Azjaci pokazali już, jak groźną i nieobliczalną są drużyną. Japończycy wygrali grupę śmierci, a kluczowe było sensacyjne zwycięstwo 2:1 nad Niemcami. Potem był zimny prysznic w postaci przykrej porażki 0:1 z Kostaryką, ale na koniec Samuraje znów pokazali klasę, ogrywając 2:1 Hiszpanię i eliminując w ten sposób Niemców. - Myślę, że to będzie ciężki mecz dla obu drużyn. Kiedy Hiszpania strzeliła pierwszego gola, myślałem, że Japonia jest skończona, ale oni nigdy się nie poddali i zasłużyli na zwycięstwo - powiedział Zlatko Dalić, trener reprezentacji Chorwacji. - Japończycy pokonali zarówno Niemców, jak i Hiszpanię. To z pewnością nie będzie łatwy mecz dla nas - dodał.

