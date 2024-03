Jakub Kiwior rozpycha się w Arsenalu. Kadrowicz z kolejną asystą w Anglii, strzelecki popis Kanonierów [WIDEO]

Po co to robić?

Uważa Premier League za najlepszą ligę świata

Postawa Kiwiora to dobra wiadomość dla selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza. Przed kadrą w tym miesiącu półfinałowy baraż z Estonią o awans na EURO 2024. Gdy ostatnio rozmawialiśmy z kadrowiczem to tak podsumował roczny pobyt w Arsenalu. - Cieszę się, że zobaczyłem, jak funkcjonuje tak duży klub - powiedział Kiwior w niedawnej rozmowie z naszym portalem. - I że dostaje od trenera szanse. Na pewno dążę do tego, żeby było ich jeszcze więcej. Moim zdaniem Premier League to najlepsza liga świata. Najważniejsza różnica to tempo rozgrywania meczu, które wymusza potrzebę błyskawicznego podejmowanie decyzji na boisku - tłumaczył polski obrońca.

Grzegorz Krychowiak za tym nie przepadał, ale do tego miał smykałkę. Kiedyś wprawił w zakłopotanie rodziców

Arsenal zdemolował rywala

Kiwior ma dobry okres w Arsenalu. Menedżer Mikel Arteta dał mu szansę, a on nie zawodzi jego zaufania. W wygranym 6:0 wyjazdowym meczu z Sheffield United miał udział przy trzecim golu dla Kanonierów. Po kwadransie londyński zespół wyprowadził szybki atak, w którym uczestniczył nasz rodak. Wymienił piłkę z Gabrielem Martinellim, który pokonał bramkarza gospodarzy. Do przerwy Arsenal zdobył pięć bramek. W drugiej połowie jeszcze raz rozmontowali obronę Sheffield, wygrywając 6:0. Klub Polaka zajmuje trzecie miejsce w Premier League. Do Liverpoolu traci dwa punkty, a do Manchesteru City tylko oczko. W następnej kolejce zmierzy się u siebie z Brentfordem. To było siódme zwycięstwo z rzędu Kanonierów w lidze!

Legia powalczy o mistrzostwo Polski? Kamil Kosowski kreśli scenariusz, nie ma wątpliwości w tym temacie

Kolejna asysta Jakuba Kiwiora w Premier League! Deklasacja w wykonaniu Arsenalu pic.twitter.com/fd4chW3WDs— Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) March 4, 2024

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Czy reprezantacja wyjdzie z baraży do EURO 2024? Tak Nie