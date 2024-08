Polski piłkarz opuści Southampton. Transfer jest niemal pewny

W ekipie z Izmiru w poprzednim sezonie był piłkarzem jedynie wypożyczonym. Jak podaje Jak podaje Yagiz Sabuncuoglu - teraz ma podpisać z klubem trzyletni kontrakt.

To by oznaczało, że przygoda polskiego bramkarza z Southampton zostanie definitywnie zakończona. I to akurat w momencie, gdy poważnie kontuzjowany jest pierwszy bramkarz Gavin Bazunu, a jego zastępcą jest teraz 34-letni Alex McCarthy (który zawalił "Świętym" inauguracyjny mecz Premier League z Newcastle). 27-latek trafił na Saint Marys Stadium latem 2022 roku, ale nigdy oficjalnie nie zadebiutował w ekipie Soton. Anglicy najpierw wypożyczyli go do Troyes, a następnie z Francji przenieśli go do Turcji.

I to właśnie w zespole z Izmiru zachował czyste konto w 20 z 31 meczów, stracił tylko 18 bramek. Na południu Anglii jednak to za mało, Lis ma podpisać kontrakt z Goetzpe, szybko przejść testy medyczne, by móc zagrać już w piątkowym meczu ligowym z Alanyasporem.

Wszystko wskazuje na to, że Jan Bednarek pozostanie w zespole Russella Martina. Był podporą defensywny na zapleczu Premier League, w sobotę zagrał solidne 80 minut w meczu z Newcastle. Menedżer "Świętych" zdjął go z boiska tylko i wyłącznie w celu poszukania wyrównującej bramki.

