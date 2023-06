Anna Lewandowska już tego nie ukrywa. Podjęła pierwsze kroki i pokazała to fanom. Miała tylko jedną prośbę

co za fotka

Po latach spędzonych w Niemczech Robert Lewandowski rok temu postanowił zmienić swoje życie w znacznym stopniu. Bo tak trzeba określić przeprowadzkę do Barcelony i podjęcie się nowego zadania, jakbym było stanie się wiodącym piłkarzem Dumy Katalonii. Lewandowski nie ukrywa, że przenosiny do Hiszpanii dały mu nową energię do działania i jest zadowolony z decyzji jaką podjął.

Lewandowska podjęła się nowego wyzwania. Znów wywija na parkiecie

Wydaje się, że i żona kapitana reprezentacji Polski jest niebywale zadowolona z przeprowadzki na południe Europy. Anna Lewandowska również podjęła się wielu nowych inicjatyw, a także postanowiła zacząć realizować osobiste plany. Od dłuższego czasu wiadomo, że trenerka fitness uczy się bachaty - niebywale zmysłowego i emocjonalnego tańca wywodzącego się z Dominikany.

Teraz postanowiła pójść o krok dalej i nie zatrzymywać się w poznawaniu nowych tańców. Na jej Instastories pojawiły się zdjęcia i nagrania z treningów salsy. To latyno-amerykański styl tańca, która również potrafi działać na zmysły. - Więc teraz wielkie wyzwanie. Pierwszy raz czas na Salsę - napisała Lewandowska w opisie do zdjęcia. Pokazując nagranie z sali treningowej żona piłkarza miała tylko jedną prośbę. - Proszę się tylko nie śmiać - poprosiła fanów.

i Autor: Instagram/annalewandowska