Anna Lewandowska się zakochała! Nie miała zamiaru tego ukrywać, żona Roberta Lewandowskiego o wszystkim powiedziała publicznie

Na przestrzeni ostatnich lat Anna Lewandowska zgromadziła na swoich profilach w mediach społecznościowych pokaźną część fanów, którzy starają się trzymać rękę na pulsie podglądając życie Lewandowskich. Sami Robert i Anna również dbają o relacje z internautami, pokazując wiele rzeczy ze swojego życia prywatnego i przemycając do sieci to, co akurat dzieje się w ich domu. Nie inaczej było w przypadku jednego z ostatnich postów Anny Lewandowskiej, w którym ta wyznała, że się zakochała.

Rodzina Lewandowskich podróżuje po świecie, kiedy tylko ma ku temu okazję i ostatnia przerwa pomiędzy kolejnymi sezonami La Liga była do tego świetnym momentem. Na mapie odwiedzonych przez Annę Lewandowską miejsc znalazły się m.in. Włochy, a dokładniej miejscowość Ravello, która wywarła ogromne wrażenie na żonie kapitana reprezentacji Polski.

- Z Ravello z miłością 🌺 Czasami zakochujesz się w miejscu. Zdecydowanie tak się czułam. - napisała na Instagramie Anna Lewandowska pokazując widoki, które popchnęły ją do napisania tego wpisu. Krajobraz włoskiej miejscowości położonej w Kampanii zrobił ogromne wrażenie również na internautach. - Omg😍 - napisała krótko Marina Łuczenko-Szczęsna, która na co dzień mieszka w Turynie, a i tak była zaskoczona pięknem włoskiej miejscowości. - Positano i Ravello 😍. Byłam rok temu i się zakochałam. - dopisała jedna z fanek Lewandowskiej.