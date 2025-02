Barcelona – Deportivo: Przewidywane składy na mecz Barcy. Co ze Szczęsnym i Lewandowskim? Hansi Flick zdecydował

Barcelona – Deportivo Alaves: Szczęsny i Lewandowski niezagrożeni w pierwszym składzie?

Czas na kolejne mecze hiszpańskiej La Liga. W sobotni wieczór doszło do zaskakujących scen. Real Madryt, który walczy o mistrzostwo Hiszpanii, niespodziewanie przegrał z Espanyolem 0:1, co otworzyło drzwi podopiecznym Hansiego Flicka do zmniejszenia strat w ligowej tabeli. „Królewscy” mają przewagę siedmiu oczek, która już w niedzielę może stopnieć do tylko czterech punktów.

Barcelona zmierzy się w niedzielę z Deportivo Alaves. Zdecydowanymi faworytami do wygranej będą zawodnicy Hansiego Flicka. Drugiej części sezonu nie rozpoczęli jednak najlepiej. W ostatnim czasie mieli spore problemy z wygrywaniem meczów. Problemy ze skutecznością miał także Robert Lewandowski. To poskutkowało utratą fotelu lidera. „Duma Katalonii” wróciła jednak na dobre tory i powoli goni przodujące w tabeli zespoły z Madrytu.

Fani zastanawiali się, czy w wyjściowym składzie na mecz Barcelona – Deportivo Alaves znajdzie się miejsce dla Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Hiszpańskie media są przekonane w tej kwestii, że tak!

Media: Szczęsny i Lewandowski w składzie na mecz Barcelony

Zarówno Sport, jak i Marca, Mundo Deportivo czy As są przekonane, że liderem defensywy i napadu będą Polacy. Jedyne różnice w składach ogłaszanych przez hiszpańskie media był skład środa pola, choć większość wskazuje na trio Pedri, Gavi i Casado.

Na szpicy wystąpi oczywiście Robert Lewandowski, a bramki strzec ma Wojciech Szczęsny.

Sport: Szczęsny - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Casado, Pedri, Gavi - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Marca: Szczęsny - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Casado, Pedri, Gavi - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Mundo Deportivo: Szczęsny - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Casado, Pedri, Gavi - Yamal, Lewandowski, Raphinha

As: Szczęsny - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - De Jong, Pedri, Fermin - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Początek meczu Barcelona – Deportivo Alaves w niedzielę, 2 lutego o godzinie 14:00. Na relację na żywo zaprasza Sport.se.pl.

