Barcelonę czeka kompletna zapaść? Może ją spotkać gigantyczna kara, aż ciężko w to uwierzyć

Nad Barceloną w ostatnim czasie zebrały się czarne chmury. Sprawa z Negreirą, byłym sędzią piłkarskim, który miał przez lata być opłacany przez klub, nabrała niezwykle nieprzyjemnego obrotu dla klubu. Ten może zostać ukarany przez sąd w Hiszpanii, ale też własne sankcje może nałożyć hiszpańska federacja lub UEFA. W rozmowie z ze stacją radiową RAC1 Joan Maria Xiol przedstawił możliwe scenariusze dla „Dumy Katalonii”, jeśli okaże się ona winna, a jeden z nich jest wręcz niewyobrażalny.

Barcelona wyrzucona z Europy na stałe? To nie mieści się w głowie

Zdaniem prezesa katalońskiego sądu sportowego kary dla Barcelony mogą być wręcz gigantyczne. Xiol twierdzi, że „Duma Katalonii” jest nawet zagrożona całkowitym usunięciem z europejskich pucharów. – Klub może ostatecznie zniknąć z europejskich pucharów. Możliwe są sankcje, które obejmowałyby usunięcie FC Barcelony ze wszystkich rozgrywek UEFA. Chodzi o tymczasowe lub stałe wydalenie – mówi.

Co więcej, nawet brak kary ze strony hiszpańskiego sądu nie oznaczałby końca kłopotów. UEFA może bowiem samodzielnie ukarać Barcelonę, jeśli uzna to za stosowne i nie byłby to pierwszy taki przypadek w historii tej organizacji. Xiol stwierdził nawet, że Barcelona mogłaby zostać pozbawiona trofeów, jakie wywalczyła w ostatnich kilkunastu latach. Ostatecznie aż trudno uwierzyć w tak surowe kary, ale nic nie można powiedzieć na pewno, dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona i zamknięta.