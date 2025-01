FC Barcelona - Athletic Bilbao RELACJA NA ŻYWO Superpuchar Hiszpanii półfinałowy mecz Athletic Bilbao - FC Barcelona 8.01.2025 live online WYNIK, SKŁADY

Athletic Bilbao - FC Barcelona WYNIK

Bilbao - FC Barcelona 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Athletic:

Barcelona:

Na żywo Athletic Bilbao - FC Barcelona Witamy w relacji na żywo z pierwszego meczu półfinałowego Superpucharu Hiszpanii, Athletic Bilbao - FC Barcelona. Początek spotkania o godzinie 20:00. Zapraszamy!

Odśwież relację

Athletic Bilbao - FC Barcelona RELACJA NA ŻYWO półfinałowy mecz Superpucharu Hiszpanii

FC Barcelona rozpoczęła 2025 rok od pewnego i wysokiego zwycięstwa w Pucharze Króla, co jednak nie było przesadnie wymagające biorąc pod uwagę klasę rywala, jakim było Barbastro. Teraz przed Robertem Lewandowskim i jego kolegami zdecydowanie trudniejsze wyzwanie. "Duma Katalonii", podobnie jak Athletic, Real Madryt i Mallorca zameldowała się w Arabii Saudyjskiej, aby zmierzyć się w walce o Superpuchar Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka w półfinale trafili na Athletic Bilbao, co nie będzie łatwym meczem.

Barcelona ma za co odgrywać się rywalom z "Kraju Basków", bo triumfatorzy w Pucharze Króla w poprzednim sezonie pokonali Barcelonę już w ćwierćfinale, by później ograć również Atletico Madryt i Mallorcę. Kibice hiszpańskiej piłki i nie tylko mają oczywiście nadzieję na to, że FC Barcelona i Real Madryt będą lepsze w swoich parach i spotkają się w finale, który odbędzie się już za kilka dni, dzięki czemu miejsce miałoby kolejne El Clasico. Zanim to jednak nastąpi, "Barca" musi przejść Athletic Bilbao. Zapowiada się więc niezwykle emocjonujące starcie.