Katastrofa wisiała na włosku po tej interwencji Szczęsnego! Co on wymyślił [WIDEO]

Wojciech Szczęsny zachwyci w Superpucharze Hiszpanii, zatrzyma Lwy z Athletic Bilbao? "To świetna okazja do pokazania się"

Hansi Flick, trener Katalończyków, dosłownie na kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem zaskoczył wszystkich niespodziewaną decyzją dotyczącą obsady pozycji bramkarza. Pewniakiem do gry wydawał się Inaki Pena, tymczasem w nieoczekiwanych okolicznościach stracił miejsce między słupkami! W ten sposób oko polskiego kibica raduje występ nie tylko Roberta Lewandowskiego, ale i Wojciecha Szczęsnego.

Przez pół godziny nasz golkiper nie miał specjalnie wiele pracy. W międzyczasie jego koledzy wypracowali gola: prowadzenie Barcelonie dał Gavi, któremu po dograniu Balde nie wypadało z bliska trafić do siatki. To była 17. minuta gry. Stracona bramka mocno ożywiła zespół rywali. I niewiele brakło, by po niespełna kwadransie był remis! I to w wyniku (nie)szczęsnej interwencji polskiego bramkarza!

„Szczena” wybrał się bowiem poza pole karne, by zastopować szarżę Inakiego Williamsa po długim podaniu z głębi pola. Źle jednak obliczył lot piłki po koźle od murawy i po jego „główce” (ręką zagrywać nie mógł” futbolówka spadała na nogę rywala. Napastnik Athletiku zdołał nawet oddać strzał w kierunku pustej bramki, ale Szczęsny – wciąż poza „szesnastką” – szczęśliwie go zablokował!

Baskowie do ostatnich sekund tej odsłony szukali wyrównującego trafienia. Dzięki temu dwukrotnie dali szansę Polakowi na rehabilitację po opisanej wcześniej niespecjalnie fortunnej interwencji! Relację z meczu śledź na sport.se.pl.