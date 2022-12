FC Barcelona - Espanyol RELACJA NA ŻYWO: Błyskawiczny gol Barcelony! Seria błędów rywali

Lewy wraca do gry

FC Barcelona - Espanyol 1:0 (1:0)

Bramki: Alonso 7'

Żółte kartki:

Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Christensen, Alonso, Alba - Gavi, de Jong, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Fati

Espanyol: Fernandez - Gil, Calero, Gomez, Cabrera, Olivan - Melamed, Vinicius Souza, Darder - Braithwaite, Joselu

Na żywo FC Barcelona - Espanyol Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Po rzucie rożnym dla Barcelony doszło do sporego zamieszania. Piłkę z drugiego słupka zgrał Christensen, a z trzech metrów w siatce umieścił ją Alonso. Mnóstwo błędów Espanyolu w obronie. 7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Marcos Alonso! 6' Gavi dostał świetną piłkę od Alby. Wpadł w pole karne i oddał strzał. Fernandez ze skuteczną interwencją! 5' Gospodarze starają się budować pierwsze ataki pozycyjne. Raphinha już dwukrotnie próbował przerzucić piłkę na drugą stronę. Dwa razy uczynił to za krótko. 3' Spokojny początek z obu stron. Espanyol stara się wysoko naciskać rywali, choć nie ma wątpliwości, że to Blaugrana będzie częściej na połowie rywala. Zaczynamy! Jeszcze minuta ciszy. Uczczenie pamięci zmarłej legendy futbolu, Pele. Piłkarze obu drużyn są już na murawie. Za moment pierwszy gwizdek w spotkaniu! 🎊 BARÇA XI 🎊#BarçaEspanyol pic.twitter.com/rYOMfEJGiU — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 31, 2022 🫡 PERICOS! Aquést és l'11 de Diego Martínez pel derbi!

🤍 𝗔𝗱𝗲𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗙𝗼𝗿𝗰̧𝗮 𝗠𝗮́𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗘𝘀𝗽𝗮𝗻𝘆𝗼𝗹 💙#RCDE #BarçaEspanyol pic.twitter.com/WNKbY3u19R — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) December 31, 2022 Czy to z Lewandowskim, czy bez, Barcelona i tak byłaby zdecydowanym faworytem. Blaugrana chce dziś wrócić na fotel lidera, który zajmowała przed przerwą na mistrzostwa świata. Obecnie jest punkt za Realem Madryt i ewentualne zwycięstwo w derbach sprawi, że znów będzie miała dwa oczka przewagi nad Królewskimi. Wszystko przez karę trzech meczów zawieszenia, co było konsekwencją zachowania Lewandowskiego w ostatnim meczu przed mundialem. Ale w piątek kara została zawieszona i dziś napastnik jest w pierwszym składzie. Wywołało to ogromne oburzenie po stronie Espanyolu, który nie zgadzał się z takim obrotem spraw. Nim korki od szampana wystrzelą i zacznie się sylwestrowa zabawa, kibice ligi hiszpańskiej mają okazje na prawdziwe piłkarskie delicje. Dzień w La Liga zaczyna się od derbów Barcelony i rywalizacji Dumy Katalonii z Espanyolem z udziałem Roberta Lewandowskiego. Co ciekawe, Polak jeszcze do wczoraj miał nie wystąpić w dzisiejszym spotkaniu. Dzień dobry! Zapraszamy na relację na żywo z meczu ligi hiszpańskiej. W derbach Barcelony FC Barcelona zmierzy się z Espanyolem! Witamy w relacji na żywo z meczu FC Barcelona - Espanyol. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 14:00. Bądźcie z nami!

Po raz pierwszy od wielu lat kolejka ligi hiszpańskiej rozgrywana będzie w Sylwestra. Polscy kibice przed wieczorną zabawą będą mogli zobaczyć, jak po mistrzostwach świata w barwach Barcelony radzi sobie Robert Lewandowski. Jeszcze do piątku nic nie wskazywało, że Polak zagra w derbach Barcelony, a było to spowodowane zawieszeniem za czerwoną kartkę i gest w kierunku arbitra.

Ale właśnie w piątek okazało się, że kara została zawieszona i Lewandowski będzie mógł zagrać. To nie spodobało się rywalom Blaugrany i osoby związane z Espanyolem wyrażały oburzenie. Ale od 14 liczyć się będzie już tylko to, co wydarzy się na Camp Nou. Barcelona będzie chciała zwyciężyć i wrócić na fotel lidera La Liga, który obecnie zajmuje Real Madryt.