Gigantyczne kontrowersje w meczu Realu Madryt. Trener rywali nie wytrzymał: Cały świat to widział! [WIDEO]

Dwie sytuacje kluczowe dla przebiegu meczu budzą olbrzymie kontrowersje. Szczególnie bramka Viniciusa na 2:2 w 67. min zdaniem wielu strzelona została ręką, a nie barkiem. Sytuacja była bardzo problematyczna. - Cały świat to widział i to nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego mi się tu przytrafia, nie wiem, co mam powiedzieć. Widzieliśmy ten mecz, a za mówienie sankcjonują trenerów, więc nie będę wyrażał mojej opinii, bo wszyscy to widzieliśmy – mówił na konferencji po meczu trener gości Gaizka Garitano, mając wielkie pretensje do pracy arbitra Hernandeza Maeso.

Poproszony o komentarz do zagrania Viniciusa były arbiter hiszpański Iturralde Gonzalez powiedział: - W tej sytuacji mam więcej wątpliwości niż pewności. Widzę tu więcej ramienia niż barku, ale nie mam pewności – powiedział dla dziennika "AS". Jeszcze bardziej konkretnie odniósł się do sytuacji z rzutem karnym dla Realu. - To nie jest rzut karny. Wcześniej był faul Antonio Rudigera. Obrońca Realu rzuca się na swojego rywala i go fauluje. W tej sytuacji nie powinno być rzutu karnego – wyraził jasno swoją opinię, zaś piłkarze Almerii byli zdruzgotani i wściekli po meczu - Uważam, że ktoś zdecydował, iż nie mogliśmy wygrać na Santiago Bernabeu i tak też się stało. Nie mam nic więcej do powiedzenia – stwierdził obrońca Marc Pubill.

