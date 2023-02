Jakub Jantko dokonał coming-outu. Matka jego dziecka zabrała głos. Wzruszające słowa byłej partnerki

Robert Lewandowski powiedział o swojej miłości do żony. Wszystko w walentynki, romantyczne słowa

Choć wydaje się, że świat idzie do przodu, to wciąż dla wielu sportowców ujawnienie swojej orientacji innej niż heteroseksualna może być i jest dużym wyzwaniem. W Polsce głośno było m.in. o naszej olimpijce, Katarzynie Zillmann, która dokonała coming-outu po zdobyciu srebrnego medalu na igrzyskach w Tokio. Teraz na podobne wyznanie zdecydował się Jakub Jankto – Czech nie jest zawodnikiem światowej klasy, ale z pewnością zalicza się do piłkarzy rozpoznawalnych i jego odwaga może dodać otuchy innym, którzy boją się prześladowania ze względu na swoją orientację. Wśród wielu głosów wsparcia pojawiło się także wyznanie jego byłej partnerki, Markety Ottomanskiej.

Była partnerka Jakuba Jankto zabrała głos po jego coming-oucie

Dla niektórych wyznanie Jaknto może być zaskakujące choćby dlatego, że piłkarz przez lata tworzył związek z Marketą Ottomanską i para nawet doczekała się syna. David urodził się w 2019 roku, a para rozstała się w 2021, więc minęło już sporo czasu. Kobieta początkowo nie chciała zabierać głosu w sprawie swojego byłego partnera, ale ostatecznie postanowiła się wypowiedzieć i przyznała, że jest z niego dumna.

– Gdy Jakub powiedział mi o swoim homoseksualiźmie, dał mi dzięki temu dużo swobody. Teraz ważne jest, aby on czuł się dobrze i żeby był szczęśliwy. Jego syn będzie musiał dorastać w tej sytuacji, ale dla mnie to zamknięty etap. To jest historia Jakuba, jego wyznanie. Jestem dumna, że znalazł siłę na publiczne wystąpienie – podkreśliła Czeszka w mediach społecznościowych.