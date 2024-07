Kolejny wielki talent trafi do Realu? Porozumienie coraz bliżej, miliony euro na stole

Wiadomo już, że w barwach Realu zagra Kylian Mbappe, który przyszedł z PSG. Nie musi on być jedynym piłkarzem pozyskanym latem z ligi francuskiej. Real zagiął parol na utalentowanego obrońcę Lille, Leny’ego Yoro. Po minionym sezonie z klubem z Madrytu pożegnał się środkowy obrońca 34-letni Nacho Fernandez, więc „Los Blancos” potrzebują zawodnika na tę pozycję. Wybór padł na bardzo utalentowanego Leny’ego Yoro, który zaliczył świetny sezon w Lille.

Niespełna 19-letni piłkarz zagrał aż w 32 meczach ligowych zbierając znakomite recenzje. Real przygląda mu się od dłuższego czasu, ale żądania francuskiego klubu były za wysokie nawet dla Realu, bo wynosiły ok. 60 mln euro, a ”Królewscy” byli wstanie zapłacić 40 mln. Według portalu „Relevo” czwarty klub minionego sezonu Ligue 1 obniżył cenę i może dojść do porozumienia na poziomie 50 mln euro. Yoro ma kontrakt z Lille do czerwca 2025 roku. Królewscy mają dobre doświadczenia w ostatnim okresie z młodymi piłkarzami z Francji. Do Madrytu trafili Aurélien Tchouaméni i Eduardo Camavinga, odgrywający coraz większą rolę w drużynie. W zespole jest również obrońca Ferland Mendy. Francuska kolonia może się jeszcze powiększyć po przeprowadzce Mbappe i Yoro.

