Legenda piłki nożnej przed sądem w procesie o gwałt. Dani Alves w tarapatach, grozi mu wieloletnia odsiadka

Sytuacja legendarnego 40-letniego piłkarza jest nie do pozazdroszczenia. Dani Alves od ponad roku przebywa w areszcie śledczym, po tym jak zatrzymano go w związku z zarzutem napaści na tle seksualnym w nocy 31 grudnia 2022 r. Gwiazdor futbolu stanowczo zaprzecza, by popełnił jakiekolwiek przestępstwo. Prokuratorzy domagają się dla Alvesa dziewięciu lat więzienia, podczas gdy prawnicy reprezentujący ofiarę żądają nawet 12-letniego wyroku. Maksymalna kara może wynieść 15 lat.

Dani Alves oskarżony o ohydne zachowanie!

W momencie aresztowania Dani Alves reprezentował barwy meksykańskiego klubu Pumas. Umowa została została rozwiązana natychmiast, kiedy pojawiły się informacje o zatrzymaniu słynnego piłkarza.

W sądzie towarzyszyła mu mama

Alves przyszedł do sądu w Barcelonie ubrany w białą koszulę i dżinsy, był dowieziony z aresztu policyjną furgonetką. Na rozprawie obecna była także jego matka, która przesłała synowi całusa i wykonała gest w kształcie serca, gdy Alves był eskortowany w kajdankach do sali.

Sąd nakazał, aby zeznania ofiary odbywały się za zamkniętymi drzwiami, bez dostępu mediów, tak by nie można było utrwalać jej wizerunku w celu ochrony jej tożsamości. Kobieta zeznawała przez około godzinę.

W zeznaniach złożonych przed prokuratorami w zeszłym roku opowiedziała, że spotkała się z Alvesem późno po północy w klubie nocnym Sutton w jednej z ekskluzywnych dzielnic Barcelony. Towarzyszyła mu do strefy VIP oraz do prywatnej łazienki, gdzie miał ją spoliczkować, używając wulgarnego języka, i zgwałcić.

Przyjaciółka i kuzynka poszkodowanej, które towarzyszyły kobiecie w nocnym klubie, zeznały, że kiedy ją zobaczyły po wyjściu z łazienki, była zrozpaczona i powiedziała im, że Alves „mocno ją skrzywdził”. Zeznania złożyli także pracownicy nocnego klubu. Alves złoży zeznania w środę, ostatnim dniu procesu.

– Moja klientka w końcu mogła złożyć zeznania i położyć temu kres – powiedziała reporterom prawniczka kobiety, Ester Garcia. – Wykazała się wielką odwagą, że zaszła tak daleko.

Garcia dodała, że podjęta przez zespół prawny Alvesa próba osiągnięcia porozumienia, tak aby piłkarz mógł uniknąć procesu, nie powiodła się, ponieważ jej klientka nie zgodziła się z wysokością zaproponowanego zawodnikowi wyroku. Nie chciała jednak zdradzić szczegółów otrzymanej propozycji.

Alves kilka razy zmieniał linię obrony

Alves kilkakrotnie modyfikował swoją linię obrony. Początkowo zaprzeczył, by kiedykolwiek widział kobietę. Po aresztowaniu twierdził, że nie miał z nią jakiegokolwiek kontaktu seksualnego, by trzy miesiące później przyznać się do stosunku, na który, jak utrzymuje, kobieta wyraziła zgodę.

Aresztowanie Alvesa zrujnowało jego wizerunek. Zdobył najważniejsze tytuły z elitarnymi klubami, w tym Barceloną, Juventusem i Paris Saint-Germain. Pomógł także Brazylii zdobyć dwa tytuły w Copa America i złoty medal olimpijski. W 2022 roku zagrał na swoich trzecich mistrzostwach świata, to zresztą jedyne trofeum, którego nie zdobył. Prawy obrońca był nierozerwalnie związany ze złotymi latami Barcelony w latach 2008–16. Z katalońskim klubem trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów, powrócił do niego na krótko w 2022 roku.