Lewandowski nie podał ręki Xaviemu? Sensacyjne zachowanie Polaka po meczu z Realem Sociedad, nagranie wyciekło do sieci

Robert Lewandowski na pewno nie może zaliczyć ostatniego meczu w barwach Barcelony do udanych. Polak zagrał przez 57. minut, po czym został zmieniony. Ostatecznie jego zespół wygrał, ale odbyło się to bez większego wkładu naszego napastnika, który przez większość spędzonego czasu na boisku był niewidoczny. Xavi, trener Barcelony, tłumaczył po meczu, że zdjął Lewandowskiego tak szybko, ponieważ wciąż nie jest on w pełni gotowy do gry przez 90 minut z powodu niedawnej kontuzji, choć media w Hiszpanii uznają to raczej za kurtuazję, niż prawdziwy powód tak szybkiej zmiany. Sam zawodnik mógł być z niej niezadowolony, o czym świadczyć może wideo, które trafiło do sieci po meczu. Widać na nim nietypowe zachowanie Lewandowskiego w stosunku do hiszpańskiego trenera.

Robert Lewandowski szedł w stronę Xaviego i... nagle odwrócił wzrok

W sieci, a dokładniej na portalu X (dawniej Twitter) pojawił się filmik, jak kolejni piłkarze Barcelony przechodzą obok Xaviego i przybijają z nim piątkę. W kadrze pojawia się też Robert Lewandowski, ale gdy zbliża się do Hiszpana, to nagle... odwraca głowę i patrzy w kierunku innego pracownika Barcelony. Polak ewidentnie nie szuka kontaktu wzrokowego ze swoim trenerem, a po chwili mija go i na nagraniu nie widać, czy podaje mu rękę, tak jak zrobili to inni piłkarze „Dumy Katalonii”. Nawet jeśli nie było to intencjonalne zachowanie, to z pewnością będzie szeroko komentowane, zwłaszcza w Hiszpanii.

