Lewandowski wybrał, gdzie będzie grał po Barcelonie? Kolega z reprezentacji ujawnia, miał dostać pytanie!

To on zostanie nowym trenerem Roberta Lewandowskiego?! Wielkie nazwisko w grze!

Była gwiazda Barcelony zatrzymana przez policję. Dani Alves usłyszał poważne zarzuty! Aresztują go?

Robert Lewandowski już za jakiś czas będzie bohaterem wielkiego transferu? O ile nie zapowiada się na to, aby zawodnik reprezentacji Polski w najbliższym czasie opuścił Barcelonę, o tyle miał pytać jednego ze swoich kolegów z kadry o państwo, które on sam zamieszkuje i występuje. Ta wypowiedź kapitana polskiej kadry może sugerować, że bardzo mocno myśli on o swojej przyszłości.

Robert Lewandowski sonduje kierunek transferu? Kolega z kadry ujawnił informację!

Osobą, która postanowiła powiedzieć o zainteresowaniu Lewandowskiego innym państwem jest Karol Świderski. Napastnik Charlotte FC i reprezentacji Polski udzielił wywiadu portalowi mlssoccer.com, w którym przyznał, że napastnik Barcelony przejawiał zainteresowanie USA i o ile nie wyraził jasnej chęci przeprowadzki, to sam Świderski ma nadzieję, że do tego dojdzie.

- - Robert pytał mnie o Stany Zjednoczone. Nie jestem tego pewien, ale może będzie chciał kiedyś przyjść do MLS, żeby tutaj zakończyć karierę. Mam nadzieję, że Robert tu przyjdzie, bo to nie tylko legenda polskiej piłki, ale też europejskiej - powiedział Karol Świderski.