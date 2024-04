Lewandowskiemu brakuje jeszcze sporo do Ronaldo i Messiego. Hiszpanie wszystko policzyli

czy to możliwe?

Polak trafi do Realu Madryt?! Szokujące wieści obiegły świat. Już raz tak było

Ale by było!

Robert Lewandowski trafił na Camp Nou (choć obecnie Barca gra na stadionie olimpijskim, czekając na nowy obiekt) latem 2022 roku. W barwach Blaugrany szybko pokazał strzelecki kunszt, a fason trzymał przez cały debiutancki sezon. Zdobył trofeo Pichici, dzięki 23 trafieniom w LaLiga. W tym sezonie Lewy strzelił dotąd 13 goli w 28 spotkaniach, a najbliższą szansę na podreperowanie dorobku będzie miał podczas El Clasico. Najbliższy mecz z Cadiz opuści z powodu nadmiaru żółtych kartek.

To właśnie piłkarz z ekipy odwiecznego rywala Barcy jest liderem w klasyfikacji strzelców z największym współczynnikiem zdobytych bramek. Twitterowe konto PopFoot zaprezentowało tabelę 10 najskuteczniejszych piłkarzy Primera Division, biorąc pod uwagę ich xG, czyli współczynnik zdobytych goli. Niekwestionowanym zwycięzcą jest Cristiano Ronaldo, który wciągu dziewięciu sezonów w Realu Madryt strzelił 311 goli w 292 meczach LaLiga. Jego xG wynosi 1,07 gola oczekiwanego gola na mecz. Gorszy pod tym względem jest Leo Messi, który co prawda strzelił aż 520 ligowych goli, ale potrzebował na to 474 meczów (wciąż kosmiczna statystyka). Jego xG jednak jest poniżej gola na mecz - 0,91 oczekiwanej bramki na spotkanie.

ZOBACZ: Potężne ostrzeżenie w kierunku Kuleszy. Znany dziennikarz mówi o wielkim skandalu, uderzył z całej siły

Tuż za Ronaldo i Messim jest piłkarz, który grał zarówno w Barcelonie jak i Realu Madryt czyli Ronaldo "Fenomeno". Przed kapitanem reprezentacji Polski są jeszcze jedynie Luis Suarez i Samuel Eto'o. Obaj jednak grali w LaLiga zdecydowanie dłużej niż Lewandowski, bowiem Urugwajczyk spędził w Hiszpanii osiem sezonów, a drugi nawet 11, ale na Półwysep Iberyjski trafił jeszcze jako nastolatek.