Luis Rubiales może mieć potężne kłopoty! Trafi do więzienia? Sprawa robi się coraz poważniejsza

Sprawa Luisa Rubialesa wstrząsnęła środowiskiem piłkarskim w Hiszpanii i pewnie też po części i na świecie. Szef tamtejszej federacji po zwycięstwie hiszpańskich piłkarek na mundialu pozwolił sobie na zbyt wiele wobec Jenni Hermoso, którą pocałował podczas ceremonii medalowej. To nie spodobało się zawodniczce, a na Rubialesa spadła ogromna krytyka. Ten jednak nie zamierzał podać się do dymisji, choć póki co i tak odpocznie od prezesury – FIFA na czas wewnętrznego śledztwa postanowiło zawiesić Rubialesa w jego obowiązkach. To jednak nie koniec jego kłopotów.

Luis Rubiales trafi do więzienia? Jest wniosek do Sądu Najwyższego

Sprawa póki co dopiero się rozpoczyna. Póki co Jenni Hermoso złożyła skargę na Rubialesa w sprawie napaści seksualnej, a prokurator Marta Durantez Gil dodała do wniosku również zarzut przymusu. Sąd Najwyższy teraz oceni skargę i zdecyduje, czy należy wszcząć dochodzenie. Warto zauważyć, że hiszpańscy prokuratorzy już 28 sierpnia wszczęli wstępne dochodzenie, aby ocenić, czy doszło do napaści seksualnej.

Jeśli Luis Rubiales zostałby uznany winnym, może czekać go nawet kara więzienia. Za to przestępstwo w Hiszpanii przewiduje się karę od grzywny do czterech lat pozbawienia wolności.

