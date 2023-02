Nie tylko Lewandowski był dzisiaj na Camp Nou. Polscy fani spojrzeli na murawę, a tam polska piosenkarka!

Mecz Barcelony z Cadizem był dla polskich kibiców kolejną okazją, aby zobaczyć grę kapitana reprezentacji Polski w barwach słynnej Barcy. Co ciekawe, udział byłego napastnika Bayernu Monachium w spotkaniu nie był jedynym akcentem na stadionie Camp Nou. Na bandach reklamowych jednego z najsłynniejszych obiektów piłkarskich na świecie pojawiła się reklamówka, która pokazywała oblicze polskiej piosenkarki, Sary James! Ten detal nie umknął uwadze polskim kibicom!

Sara James na meczu Barcelony? Kibice od razu to wychwycili!

Nie da się ukryć, że Sara James to jeden z największych talentów polskiej muzyki a jej wielka sława zaczęła się dzięki udziałowi w dziecięcej Eurowizji, ale także programie America’s Got Talent, gdzie doszła do finału. Artystka promowana jest przez portal streamingowy Spotify, który przy okazji jest sponsorem klubu z Katalonii, to też na stadionie w trakcie meczu Barcy z Cadizem pojawiła się reklamówka, która zachęcała do odsłuchania jej najnowszego singla. Nie da się ukryć, że polscy fani nie mogli się spodziewać takiego widoku!

Sara James na Spotify Camp Nou. Wow! Ale reklama 😎 #FCBCAD pic.twitter.com/1uxFihjReI— Bartłomiej Ruta (@barrut85) February 19, 2023