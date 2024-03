Niebywałe, co stało się z Robertem Lewandowskim. I to tuż przed meczami kadry. Dowody są jednoznacze

Robert Lewandowski zdradził, co z jego przyszłością! Z całą stanowczością powiedział to przed kamerami. Jasne stanowisko

FC Barcelona w niedzielnym hicie ligi hiszpańskiej, w którym zmierzyła się z Atletico Madryt, zagrała jeden z lepszych meczów w ostatnich miesiącach. Choć forma podopiecznych Xaviego od początku roku jest bardzo dobra, niedzielna rywalizacja wyszła im wręcz idealnie. Gospodarze nie mieli zbyt wiele do powiedzenia, a motorem napędowym wielu akcji Blaugrany był Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski nie dość, że zanotował dwie, świetne asysty to w dodatku zdobył bramkę z nieoczywistej sytuacji.

Nie dziwią więc peany wypisywane w hiszpańskiej prasie na temat kapitana reprezentacji Polski, bo jego występ można ocenić na "szóstkę". Tym samym Lewandowski potwierdził, że zaszła w nim duża przemiana w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdzie miał niewiele udanych występów. Napastnik wrócił na swój wysoki poziom i to w momencie, gdy reprezentacja Polski potrzebowała go będzie najbardziej. W meczach barażowych o Euro 2024 jego forma może mieć kluczowe znaczenie.

Lewandowski najlepszy w Hiszpanii. Dowody są jednoznaczne

A że Lewandowski jest w wysokiej formie pokazują również liczby. Co prawda w klasyfikacji strzelców La Liga Polak ma jeszcze parę bramek straty do lidera, do w klasyfikacji kanadyjskiej, a więc gole plus asysty, nie ma sobie równych. W sumie Lewandowski ma 21 punktów (13 bramek, 8 asyst) i jest to wynik najlepszy ze wszystkich zawodników. A jest pewne, że Polak nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

📊 Klasyfikacja kanadyjska LaLiga po meczu #ATMBAR:1⃣. Robert Lewandowski - 2⃣1⃣ (13 G + 8 A) 🆕 💪2⃣. Jude Bellingham - 1⃣9⃣ (16 G + 3 A)3⃣. Artem Dovbyk - 1⃣9⃣ (14 G + 5 A)4⃣. Alexander Sørloth - 1⃣8⃣ (13 G + 5 A)#AtletiBarca #LaZabawa https://t.co/akVPhD6clx— Cezary Kawecki | Statystyki piłkarskie 📊 (@CezaryKawecki) March 17, 2024