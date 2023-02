Niemcy nie mieli litości dla Lewandowskiego. Wyciągnęli jeden fakt, wbili bolesną szpilkę Polakowi

Raczej niewielu kibiców z Barcelony liczyło, że Blaugrana już w tym sezonie zdobędzie Ligę Mistrzów, ale też niewielu spodziewało się, że występ w europejskich pucharach dobiegnie końca tak szybko. Zespół prowadzony przez Xaviego udział na międzynarodowej arenie zakończył już w lutym, a w 1/16 finału Ligi Europy nie dał rady Manchesterowi United. Po tym spotkaniu dość mocno obrywa się Robertowi Lewandowskiemu.

Niemcy boleśnie o Lewandowskim. Wypominają jeden szczegół

Kapitan reprezentacji Polski wejście do Barcelony miał bardzo mocne. Był wiodącą postacią tego zespołu, regularnie wpisywał się na listę strzelców i często zachwycał swoimi występami. Po mistrzostwach świata Lewandowski zgubił formę i jego gra wygląda zdecydowanie gorzej. Eksperci zarzucają mu, że nie pomógł Blaugranie w europejskich pucharach w takim stopniu, na jaki liczono. Boleśnie podsumowali go również niemieccy dziennikarze. - W ciągu ośmiu lat spędzonych w Bayernie nigdy nie doświadczył takiej porażki na poziomie europejskim - czytamy na portalu sport1.de.

- Drużyna z Monachium zawsze dochodziła co najmniej do 1/8 finału Ligi Mistrzów ze swoim środkowym napastnikiem, a w 2020 roku nawet razem świętowali triumf w tych rozgrywkach - przypominają dziennikarze. - Czy Lewandowski zaryzykował ze swoim przejściem do Barcelony zeszłego lata? Przynajmniej czysto sportowe wyniki w międzynarodowych zawodach na to wskazują. Lewandowski, żegnając się z mistrzami Niemiec, powiedział, że chce poszukać nowego wyzwania - oceniono.

