i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

"kosztowne" trafienie

Robert Lewandowski strzela gole, a ręce zaciera... Bayern Monachium! Gol z Manchesterem United miał szczególną wagę

Jacek Ogiński 17:44

Robert Lewandowski zrobił latem bardzo dużo, by przekonać Bayern Monachium do wytransferowania go do Barcelony. Ostatecznie to się udało i Polak przeniósł się do „Dumy Katalonii” ale Bawarczycy zapewnili sobie nie tylko sowitą kwotę odstępnego, ale też bonusy. I właśnie jeden z tych bonusów został aktywowany.