Prezydent Barcelony wyjawił całą prawdę o Robercie Lewandowskim! Szokujące zakulisowe rozmowy, chodziło o wielkie pieniądze

W pierwszych meczach nowego sezonu LaLiga 2024/2025 zarówno FC Barcelona, jak i Robert Lewandowski błyszczą niesamowicie. "Blaugrana" zdobyła komplet punktów, strzelając aż 13 bramek i tracąc tylko 3. Aż cztery z tych trafień to bramki kapitana reprezentacji Polski, który wyraźnie odżył, kiedy na ławce trenerskiej zasiadł Hansi Flick. Przy okazji wydało się, do jakich scen dochodziło w Barcelonie, kiedy drużynę trenował legendarny Xavi i trudno wyobrazić sobie, że w takim klubie zawodnicy potrafili mieć aż trzy dni wolnego w tygodniu. To jednak nie był koniec zaskakujących informacji, bo prezydent klubu Joan Laporta zdecydował się opowiedzieć, jaką propozycję Barcelonie złożył kapitan reprezentacji Polski. Kiedy Lewandowski dowiedział się, że Barcelona może mieć kłopoty finansowe, był w stanie zejść ze swojej wysokiej pensji, aby pomóc drużynie. Hiszpańscy dziennikarze szybko rzucili jednak inne światło na te informacje i okazuje się, że Polak chciał, aby jego umowa została przedłużona o kolejny rok.

- Widzę, że jest bardziej zmotywowany niż kiedykolwiek. Potrzebował nowego wsparcia. Jest w dobrej kondycji fizycznej. Jest zaangażowany. Zaoferował nam negocjowanie jego umowy gdy zobaczył, że mamy problemy z FFP La Liga. Jest oddany klubowi i drużynie i jest bardzo wymagający. To będzie jego najlepszy sezon - wyznał Laporta cytowany przez portal "BarcaInfo".

Robert Lewandowski był otwarty na obniżenie wynagrodzenia w tym sezonie w zamian za przedłużenie jego umowy do 30 czerwca 2027 roku. [@totcosta] (2️⃣) https://t.co/JeqqcPwJ6L— BarcaInfo (@_BarcaInfo) September 3, 2024

Obecna umowa Roberta Lewandowskiego z Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Przed kilkunastoma dniami kapitan reprezentacji Polski skończył 26 lat, więc w chwili wypełnienia obecnego kontraktu z hiszpańskim klubem będzie zbliżał się do swoich 38. urodzin. Obecnie jest on wyceniany przez portal Transfermarkt.de na 15 mln euro, a jego roczna pensja w stolicy Katalonii ma wynosić ponad 30 mln euro.