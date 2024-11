Robert Lewandowski kompletnie deklasuje innych w Lidze Mistrzów. Złapaliśmy się za głowy, gdy zobaczyliśmy te liczby

Lewandowski deklasuje... rodaków. Jest on i dłuuugo nic

Robert Lewandowski od lat należy do światowej czołówki piłkarzy. Kibice często szybko przyzwyczajają się do dobrego i osiągnięcia polskiego napastnika sezon w sezon w ostatnim czasie może nie były tak imponujące, jak w najlepszych latach w Bayernie Monachium. Warto jednak docenić regularność, z jaką kapitan reprezentacji Polski notuje kolejne trafienia w zasadzie co sezon od początku swojej międzynarodowej kariery, gdy trafił do Borussii Dortmund. Liczba 100, a dokładniej 101, goli w Lidze Mistrzów jest najlepszym potwierdzeniem na klasę Roberta Lewandowskiego, który udowodnił tym nie tylko ogromną skuteczność pod bramką rywala, ale też i stałość swojej strzeleckiej formy na przestrzeni naprawdę wielu lat. Dość powiedzieć, że jedynie Ronaldo i Messi potrafili dokonać tego samego, ale inne statystyki są niemniej imponujące.

Robert Lewandowski, co oczywiste, jest najlepszym polskim strzelcem w Lidze Mistrzów. Jak jednak wygląda jego konkurencja pod tym względem? Cóż, nie mamy tutaj dobrych informacji dla polskich kibiców. 36-letni napastnik Barcelony jest bowiem skuteczniejszy od... wszystkich polskich strzelców w Lidze Mistrzów razem wziętych! – Jedna z moich ulubionych statystyk. Robert Lewandowski strzelił więcej goli w Lidze Mistrzów... niż wszyscy pozostali Polacy razem wzięci. Liczymy od sezonu 1992/1993. Stosunek bramkowy to 101:72 dla „Lewego”. Dane wg "Transfermarktu" – napisał dziennikarz Wojciech Papuga na portalu X.

Niezwykle blado wygląda też porównanie indywidualne. Lewandowski ma 101 bramek, a drugi w tej klasyfikacji Arkadiusz Milik ma... 10 bramek. Co jeszcze bardziej przykre, napastnik Juventusu nie wystąpił w tych rozgrywkach już od 2 lat... Kibice mogą być również zaskoczeni faktem, że trzecim najlepszym strzelcem jest Krzysztof Warzecha z 8 golami na koncie! Zaraz za nim z 7 trafieniami jest Piotr Zieliński, jednak to byłoby na tyle z aktywnych zawodników. Dalej jest Jerzy Podbrożny (5 goli), Jacek Dembiński (4), Mirosław Trzeciak, Jakub Błaszczykowski, Jacek Krzynówek, Emmanuel Olisadebe (3), Kamil Glik, Marek Citko, Leszek Pisz (2).

