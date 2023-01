Robert Lewandowski mieszka jak król. Od tych luksusów może zawrócić się w głowie. Cena w tym hotelu zwala z nóg

Do dyspozycji gości jest 298 luksusowych apartamentów, pięć światowej klasy restauracji oraz świetnie wyposażona strefa spa na czele z krytym basenem. Cena za dobę dla jednej osoby zaczyna się od 2500 zł! Zmiana formatu rozgrywek i przeniesienie ich na Bliski Wschód wiąże się oczywiście z kolosalnym zarobkiem dla klubów walczących o trofeum. Barcelona za sam udział w turnieju zarobi sześć mln euro, a jeśli awansuje do finału i go wygra zgarnie dodatkowe dwa. Jest więc o co grać!

FC Barcelona jeszcze nie wygrała Superpucharu Hiszpanii w nowym formacie

Barcelona zagra w czwartek z Betisem, ale zmagania o Superpuchar Hiszpanii rozpoczną się we wtorek od potyczki Realu Madryt z Valencią. Zwycięzcy obu półfinałów spotkają się w finale, który zaplanowany jest na niedzielę 15 stycznia. Odkąd rozgrywki mają nowy format, Barcelona jeszcze w nich nie triumfowała. W 2020 roku Katalończycy przegrali w półfinale z Atletico Madryt 2:3, w 2021 roku w finale musieli uznać wyższość Athletic Bilbao (2:3 po dogrywce), a w 2022 roku w półfinale lepszy okazał się Real Madryt (2:3 po dogrywce).

Arabowie goszczą Roberta Lewandowskiego w luksusach