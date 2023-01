Tak Robert Lewandowski publicznie zwrócił się do mamy. Te słowa nie przeszły bez echa, wyjątkowy moment

Być może poprzedni rok nie był aż tak udany dla Roberta Lewandowskiego jak inne, ale nie można zapominać, że wywalczył wiele znaczących trofeów z Bayernem Monachium i znów był najlepszym strzelcem Bundesligi. W Barcelonie natomiast zanotował fenomenalne wejście i jest liderem drużyny z Katalonii. To nie wystarczyło jednak, aby znów został wybrany najlepszym sportowcem roku w Polsce. Lewandowski w głosowaniu kibiców przegrał ze Zmarzlikiem i Świątek.

Lewandowski tak zwrócił się do mamy. Piękne słowa

Zawodnik tym razem nie pojawił się osobiście na gali. Nagrodę w jego imieniu odebrała Iwona Lewandowska, mama zawodnika. - Jestem dumna, że mam takiego syna. Za to jakim jest synem, ojcem, przyjacielem, sportowcem, człowiekiem. Cały czas się rozwija. Mnie też namawia, bym podszkoliła język angielski. W dodatku wspierająca żona, co jest niebywale ważne - powiedziała Iwona Lewandowska na scenie. Z piłkarzem połączono się natomiast na żywo.

Zawodnik FC Barcelona skierował pierwsze słowa do mamy i zrobił to w wielkim i pięknym stylu. - Cześć mamusiu, jak zwykle dałaś czadu - rozpoczął Lewandowski. - Chciałem podziękować rodzinie, bliskim, kibicom. Wasze wsparcie jest widać na każdym kroku. Gratulacje dla wszystkich sportowców. Uprawiajcie sport, zachęcajcie do tego bliskich i przyjaciół - dodał kapitan reprezentacji Polski.