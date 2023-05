Zwolnienie przez Bayern trenera Juliana Nagelsmanna i zastąpienie go Thomasem Tuchelem sprawiło, że w szatni "Bawarczyków" doszło do małych zawirowań, a ostatecznie była drużyna Roberta Lewandowskiego odpadła z Pucharu Niemiec oraz Ligi Mistrzów i obecnie walczy jedynie o mistrzostwo Niemiec. Zdaniem "Mundo Deportivo" to wszystko, co dzieje się w Bayernie miało wpłynąć na Joshuę Kimmicha. Pomocnik reprezentacji Niemiec i przy okazji jedna z najważniejszych postaci w kadrze Bayernu zdaniem hiszpańskich mediów ma być nie tylko na celowniku Barcelony, ale również ma wyrażać zainteresowaniem takim ruchem.

Lewandowski znów zagra z Kimmichem? W hiszpańskiej prasie aż huczy od plotek

W obliczu pożegnania się z Sergio Busquetsem, FC Barcelona z chęcią przygarnęłaby do swojego zespołu tak wielką gwiazdę, jak Joshua Kimmich tym bardziej, że Niemiec ma być wielkim fanem trenera Xaviego. Na przeszkodzie stać może jednak wartość rynkowa pomocnika, długość jego kontraktu w Bayernie oraz fakt, że "Bawarczycy" nie są chętnie do sprzedawania swoich gwiazd.

Robert Lewandowski może przywitać w Barcelonie starego kumpla! Sensacyjne doniesienia z Hiszpanii. Chodzi o wielką gwiazdę

Obecnie 28-letni Kimmich wyceniany jest przez portal "Transfermarkt.de" na kwotę 80 mln euro. Jego umowa z Bayernem obowiązuje zaś do końca czerwca 2025 roku i mało prawdopodobne wydaje się, aby niemiecki klub był w stanie sprzedać swojego piłkarza za kwotę mniejszą, niż ok. 100 mln euro. Jednocześnie "Sport1" informuje, że "Bawarczycy" jasno deklarują, że Kimmich nie jest na sprzedaż.

Sonda Czy chciałbyś zobaczyć duet Lewandowski - Messi w następnym sezonie? Tak, marzę o tym! Nie, Messi nie powinien wracać do Barcelony