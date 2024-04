Robert Lewandowski ze strzelbą w rękach. Takich obrazków jeszcze nie było. Musiał się mocno natrudzić

Lewandowski może wpaść w gigantyczne kłopoty. To będzie piekielnie bolesny cios. Sam sobie może być winny

Robert Lewandowski w minionych tygodniach miał mnóstwo pracy. Ta była związana przede wszystkim z grą dla reprezentacji Polski, bo w dwóch meczach do rozegrania było 210 minut. 90 z Estonią oraz 120 w rywalizacji z Walią. Ale i w FC Barcelona napastnik dostawał mało wolnego i grał mnóstwo minut. Czy to w lidze hiszpańskiej, czy w Lidze Mistrzów. Dopiero teraz przyjdzie czas na krótki odpoczynek, bo kolejny mecz Dumy Katalonii odbędzie się dopiero w drugi kwietniowy weekend. Teraz piłkarze mają więcej chwil dla siebie i swoich bliskich.

Lewandowski ze strzelbą w rękach. Poszedł do wesołego miasteczka

Kapitan reprezentacji Polski niejednokrotnie podkreślał, że przy żonie i córkach odpoczywa najlepiej i każdą wolną chwile poświęca na rodzinne atrakcje. W lany poniedziałek nie było inaczej i Lewandowscy postanowili wybrać się do wesołego miasteczka, co pokazali w mediach społecznościowych.

Piłkarz FC Barcelona skusił się nawet na sprawdzenie swojej skuteczności, jako... strzelec, ale w nieco innym wydaniu niż na co dzień. Tym razem wziął pistolet do rąk i spróbował się w popularnej zabawie w wesołym miasteczku. Nie wiadomo jednak, czy Lewandowski trafił do celu i wygrał jakieś maskotki dla córek, ale sądząc po uśmiechu na zdjęciu, bawił się przy tym doskonale.

