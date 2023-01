Robertowi Lewandowskiemu ubył konkurent. Głośny transfer stał się faktem, piłkarz opuścił Barcelonę na rzecz wielkiego rywala

Xavi podjął kluczową decyzję w sprawie Lewandowskiego! Zero wątpliwości, to zamierza zrobić

Nieudany pobyt w Barcelonie

Kiedy latem 2021 roku Mephis Depay dołączał do Barcelony na zasadzie wolnego transferu z Olympique Lyon, fani w Katalonii wiązali z nim duże nadzieje. Rzeczywistość okazała się jednak zgoła inna. Reprezentant Holandii przez półtora roku rozegrał dla „Blaugrany” 42 mecze, lecz rzadko prezentował poziom, do którego zdążył przyzwyczaić podczas gry we Francji. Jego bilans zamknął się ostatecznie w 14 zdobytych bramkach, do których dołożył 2 asysty. O ile jednak w zeszłym sezonie 28-latek grywał jeszcze dość często, o tyle po przyjściu Roberta Lewandowskiego prawie nie podnosił się z ławki. Łącznie w tym sezonie spędził na murawie zaledwie 206 minut, strzelając w tym czasie jednego gola.

Była gwiazda Barcelony zatrzymana przez policję. Dani Alves usłyszał poważne zarzuty! Aresztują go?

Transfer do Madrytu

O przejściu Depaya do Atletico Madryt mówiło się od dłuższego czasu, w piątkowe popołudnie plotki te oficjalnie się jednak ziściły. Środkowy napastnik przeszedł obligatoryjne testy medyczne, po których podpisał umowę obowiązującą do końca czerwca 2025 roku. Barcelona otrzymała za Holendra 3 mln euro plus ewentualne bonusy. Niewykluczone, że „Duma Katalonii” otrzymała także prawo pierwokupu w kontekście letniego transferu zawodnika „Los Colchoneros” – Yannicka Carasco. Transfer Depaya jest z pewnością znakomitą informacją dla opiekuna Atletico, Diego Simeone. Prowadzony przez niego klub po oddaniu Joao Felixa do Chelsea usilnie szukał bowiem godnego następcy. Niewykluczone, że znajdzie go właśnie w osobie reprezentanta Holandii.

Kolejna bomba transferowa z udziałem Barcelony! Klub Roberta Lewandowskiego ściąga gwiazdę Manchesteru City

Memphis Depay – przebieg kariery

Holender Memphis Depay jest wychowankiem rodzimego VV Moordrecht, ale na szersze wody wypłynął dopiero w barwach PSV Eindhoven. W kolejnych latach reprezentował także barwy takich klubów jak Manchester United i Olympique Lyon, z którego latem 2021 roku na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do Barcelony. Jego łączny bilans w barwach klubu z Camp Nou to 42 mecze i 14 bramek. 28-letni napastnik ma na swoim koncie także 86 meczów w narodowej reprezentacji, dla której zdobył 43 bramki.

🔴⚪ #WelcomeMemphis✍️ Memphis signed his contract as a Red & White new player at the Cívitas @Metropolitano. pic.twitter.com/4IPmzrCTI3— Atlético de Madrid (@atletienglish) January 20, 2023