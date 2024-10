Ryczeliśmy jak bobry widząc, jak potraktowali Wojciecha Szczęsnego! Dobitniej się nie da. Obrazki poszły w świat

Zbigniew Boniek powiedział to wprost o transferze Szczęsnego. Nie ma cienia wątpliwości, co za słowa o bramkarzu!

Transfer Szczęsnego do Barcelony na ostatniej prostej

Coś, co jeszcze kilkanaście dni temu wydawało się być niemożliwe do zrealizowania, dziś staje się faktem. Wojciech Szczęsny wraca ze sportowej emerytury i zameldował się już w Barcelonie, co potwierdzają zdjęcia i nagrania śledzących go dziennikarzy oraz kibiców FC Barcelony. Kwestią czasu wydaje się być oficjalne ogłoszenie polskiego bramkarza w barwach ekipy ze stolicy Katalonii, co oczywiście w ostatnich dniach wywołało falę prześmiewczych memów na temat Polaka oraz mniej lub bardziej zabawnych animacji. Jedna z nich przyciąga jednak szczególną uwagę, bowiem jej twórcy postanowili przenieść realia futbolu na płaszczyznę wrestlingu. Tam Wojciech Szczęsny został pokazany jako jedna z największych ikon WWE, a przy okazji wybawca Hansiego Flicka i FC Barcelony. Trudno powstrzymał łezkę wzruszenia patrząc, jak przedstawili byłego bramkarza reprezentacji Polski.

Tak potraktowali Szczęsnego. Trudno powstrzymać łzy na ten widok

Animacja rozpoczyna się od pokazania poturbowanego Marc-Andre ter Stegena poza ringiem oraz Hansiego Flicka, który otoczony jest przez groźnych rywali w postaci Monaco, Osasuny, Atletico, Realu i Bayernu. Wtedy w kadrze pojawia się trumna, a z niej wychyla się Wojciech Szczęsny, co jest oczywistym nawiązaniem do "The Undertakera", jednej z największych ikon i postrachu WWE, który niejednokrotnie budził się w swojej trumnie. Przebudzenie Szczęsnego doprowadza tutaj do rozpłakania się Viniciusa, co z kolei ma pokazywać, że Polak będzie postrachem nie tylko w LaLiga, ale również Lidze Mistrzów. Ciężko powstrzymać wzruszenie widząc, jak odbierany na świecie jest polski bramkarz.

Zarówno fani reprezentacji Polski, jak i FC Barcelony nie mogą doczekać się oficjalnej prezentacji Wojciecha Szczęsnego w nowych barwach, jednak to ma nastąpić, według wielu informacji, dopiero w środę 2 października, już po meczu FC Barcelony z Young Boys w Lidze Mistrzów. Co więcej, polski golkiper ma pojawić się na trybunach, aby oglądać poczynania swoich nowych kolegów.