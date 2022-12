Sensacyjny zwrot ws. gwiazdy MŚ w Katarze. Gigant włączył się do gry, chce ubiec odwiecznego rywala

Przyszłość Leo Messiego rozwiana. Wiemy, czy wróci do Barcelony, by zagrać z Robertem Lewandowskim

Fiasko negocjacji z Realem

Choć Kylian Mbappe latem 2022 roku był niezwykle blisko przejścia do Realu Madryt, ostatecznie zdecydował się przedłużyć wygasającą umowę z Paris Saint-Germain i zostać w ojczyźnie. Dla sternika „Królewskich” Florentino Pereza najwyraźniej był to jasny sygnał, że zawodnik nie traktuje jego klubu poważnie i drzwi do Madrytu są dla niego zamknięte. Choć „La Gazetta dello Sport” przed kilkoma dniami informowała, że madrytczycy wciąż chcą sprowadzić Mbappe w swoje szeregi i są gotowi przeznaczyć na tę transakcję aż miliard euro, doniesienia te szybko zostały zdementowane przez hiszpańską prasę. Wg nich mistrzowie Hiszpanii odpuścili temat 23-latka, chcąc skoncentrować się na utalentowanej młodzieży znajdującej się w klubie oraz na Erlingu Haalandzie, którego chcieliby sprowadzić latem 2024 roku.

Mbappe – nowy gracz na horyzoncie?

Wygląda jednak na to, że nawet jeśli Mbappe nie trafi do Realu Madryt, wciąż będzie mógł trafić do Hiszpanii. Tak przynajmniej twierdzą dziennikarze „Mundo Deportivo”, którzy piszą, że gracz chętnie trafiłby na Camp Nou. Problemem będzie jednak sfinansowanie tego transferu oraz gigantycznych zarobków króla strzelców MŚ 2022 (obecnie inkasuje 93 mln euro netto rocznie). Powyższe źródło podkreśla jednak, że prezydent Barcelony Joan Laporta miałby ponownie wykorzystać dźwignie finansowe, dzięki którym znalazłby niezbędne środki. Co więcej, sternik klubu z Camp Nou rzekomo zawarł już także pakt z… Florentino Perezem. Obaj panowie mieli dogadać się, że Real nie będzie przeszkadzał w sfinalizowaniu tego transferu, w zamian firma budowlana Pereza dostanie kontrakt na modernizację stadionu katalońskiego klubu. Cała sytuacja wydaje się być jednak skrajnie nieprawdopodobna i trzeba traktować ją ze sporym dystansem. Ewentualnych przenosin Francuza do Barcelony nie można w stu procentach wykluczyć, ale na ten moment wydaje się on nieprawdopodobny.

Kylian Mbappe – przebieg kariery

Kylian Mbappe jest wychowankiem AS Bondy, ale szerszej publiczności dał się poznać jako piłkarz AS Monaco. Znakomite występy w barwach tego klubu sprawiły, że w 2018 roku PSG zdecydowało się zapłacić za jego transfer aż 180 mln euro. W paryskim klubie 23-latek rozegrał jak do tej pory 237 meczów, w trakcie których strzelił 190 goli. Mbappe jest też etatowym reprezentantem Francji, z którą zdobył mistrzostwo (2018) oraz wicemistrzostwo świata (2022), zostając królem strzelców tego drugiego turnieju. Jego łączny bilans dla „Trójkolorowych” to 66 meczów i 36 bramek.

