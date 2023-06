Stało się! Tygodniówka w wysokości 2 mln euro skusiła Karima Benzemę, podpisał dokumenty z Saudyjczykami

Złapaliśmy się za głowy, gdy dowiedzieliśmy się, co nawyprawiał Lewandowski. Nikt nie był w stanie go zatrzymać. Nieprawdopodobne

Francuz skusił się na propozycję zarobienia – według medialnych doniesień – 200 mln euro za dwa lata gry w barwach aktualnego mistrza Arabii Saudyjskiej. W poniedziałek podpisał najważniejsze dokumenty, na mocy których – po pierwsze – zarabiać będzie niemal 2 mln euro tygodniowo (precyzyjniej – 1,923 mln), po drugie – pełnić będzie rolę ambasadora tego kraju w jego staraniach o prawo organizacji mundialu 2030. Saudyjczycy pozazdrościli turnieju mistrzowskiego Katarczykom i snują plany urządzenia turnieju na trzech kontynentach, wespół z Egiptem i Grecją. Władze Al-Ittihad – poza bajońską gażą – zobowiązały się także do „spełniania luksusowych zachcianek” aktualnego posiadacza „Złotej Piłki”.

Benzema, pochodzący z Lyonu i rozpoczynający „dorosłą” karierę w barwach tamtejszego Oympique, przeprowadził się do Madrytu w 2009 roku. Po mistrzostwo Hiszpanii sięgał z „Królewskimi” czterokrotnie, za to aż pięć razy wygrywał z nimi Ligę Mistrzów oraz klubowe mistrzostwa świata. Z reprezentacją swego kraju zdobył natomiast srebrny medal katarskiego mundialu 2022, ale… wyłącznie na papierze. Z powodu kontuzji figurował co prawda na liście graczy zgłoszonych do turnieju, ale nie zagrał w żadnym spotkaniu.

Oficjalne pożegnanie Benzemy w Madrycie - z udziałem prezydenta klubu, Florentino Pereza - ma odbyć się we wtorek w samo południe. Real rozpoczął już poszukiwania następcy snajpera. Numerem jeden na liście życzeń „Królewskich” jest Harry Kane.

🚨🇸🇦 Karim Benzema has signed main part of docs to become new Al Ittihad player joining the Saudi league — here we go!Understand contract will be valid until 2025 but will also include option for further season.Karim will say goodbye to Madrid fans then travel to Saudi. pic.twitter.com/OCzwszv2OL— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023