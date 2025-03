Szalony hit La Liga! Lewandowski dał sygnał do ataku. "Duma Katalonii" wygrywa z Atletico

Choć „Lewy” wciąż nie spuszcza z tonu – dowodem choćby niedzielny gol w Madrycie, odmieniający losy meczu Atletico – Barcelona, wiek polskiego snajpera (37 l.) nieustająco napędza dywagacje o potrzebie znalezienia przez Blaugranę nowego łowcy goli. Szwed Viktor Gyökeres ze Sportingu, Słoweniec Benjamin Šeško z RB Lipsk, Alexander Isak z Newcastle – te nazwiska powtarzają się najczęściej. W ostatnich dniach na plan pierwszy zaczyna się wysuwać inny kandydat.

Victor Osimhen ma na koncie m.in. tytuł króla strzelców Serie A w mistrzowskim dla Napoli sezonie 2022/23 – część ze swych goli zdobywał po asystach Piotra Zielińskiego. Dziś – wypożyczony z Neapolu do Stambułu – jako zawodnik Galatasaray właśnie zdystansował Krzysztofa Piątka w wyścigu po koronę snajperów Süper Lig.

I – jak donosi portal fichajes.net, a wcześniej informował m.in. Ömer Faruk Özcan na antenie HT Spor – właśnie rozpatrywany jest jako letni cel transferowy Blaugrany. W minionych dniach wysłannicy Katalończyków mieli pofatygować się nad Bosfor, by spotkać się „twarzą w twarz” z Nigeryjczykiem i wybadać jego skłonność do przeprowadzki do Hiszpanii.

„Osimhen pasuje do profilu, jakiego Deco oczekuje w Barcelonie” – pisze hiszpański portal. Dodaje zarazem, że Napoli, które zgodziło się na transfer czasowy Nigeryjczyka nad Bosfor, za kilka miesięcy najpewniej zażąda 75-80 mln euro za transfer definitywny. A to, biorąc pod uwagę sytuację finansową Barcy, może okazać się ceną zaporową. Poza tym 26-letni snajper pilnie monitorowany jest także przez inne kluby. Na liście zainteresowanych przodują zespoły Premier League: Manchester United, Arsenal i Liverpool, ale także turyński Juventus.

