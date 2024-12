Szczęsny czekał na to tygodniami! Wielki przełom w sprawie Polaka w Barcelonie. Niektórym już puściły nerwy

Kontuzja Marca-Andre ter Stegena wykluczyła podstawowego bramkarza Barcelony z gry niemalże na cały sezon, co doprowadziło do powrotu Wojciecha Szczęsnego z piłkarskiej emerytury. Były golkiper reprezentacji z pewnością zakładał, że po dołączeniu do ekipy z Katalonii szybciej zadebiutuje w nowych barwach, jednak do tej pory nie miał jeszcze okazji pojawić się na murawie w żadnych rozgrywkach. Wszystko może się zmienić po ostatnim ligowym meczu FC Barcelona - Las Palmas, które niespodziewanie zakończyło się zwycięstwem ekipy z Wysp Kanaryjskich 2:1. W bramce Barcelony nie popisał się zbytnio Iniaki Pena, który w całym meczu nie zanotował spektakularnych interwencji, ani nie pomógł w sytuacjach, w których "Barca" traciła bramki. To sprawiło, że fanom zaczęły puszczać nerwy i wprost domagają się oni już postawienia na Wojciecha Szczęsnego.

Kibice chcą Szczęsnego w bramce. Mają dość.

Krótko po meczu Barcelony z Las Palmas, dziennikarz pracujący dla "Mundo Deportivo" postanowił opublikować wpis na platformie "X", który odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych. - Szczęsny, grzej się - napisał krótko Sergi Solé zwracając uwagę na fakt, że to najwyższy czas na zmianę w bramce. Fani Barcelony poszli jednak o krok dalej.

- Kiedy Szczęsny będzie wreszcie gotowy do gry? - dopytywała jedna z fanek "Blaugrany". - Inaki pena out - wypalił bez pardonu kolejny z fanów pod ostatnim postem Barcelony na Instagramie, a jego odpowiedź w kilka godzin uzyskała 10 tysięcy polubień.

Do tej pory trener Hansi Flick, nawet pomimo porażek, nie decydował się na zmianę w bramce, konsekwentnie stawiając na Iniakiego Penę. Ostatni mecz z Las Palmas i jego słaby występ zdają się jednak przelewać czarę goryczy. W hiszpańskiej prasie nie brakuje artykułów o tym, że drużynie potrzebny jest nowy impuls, w postaci m.in. wymiany golkipera.