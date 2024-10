Szczęsny już trenuje w klubowym obiekcie Barcy. Na razie ma zajęcia indywidualne

Do boju, Szczena!

Jak się dowiadujemy z publikacji medialnej, polski bramkarz, którego ekspresowy transfer ma na celu wypełnienie luki po poważnej kontuzji Niemca Marca-Andre ter Stegena, rozpoczął ćwiczenia w nowoczesnym kompleksie sportowym Barcy Ciutat Esportiva Joan Gamper, pomimo że pierwsza drużyna wróci do treningów dopiero w piątek. Szczęsny dołączy wówczas do swoich klubowych kolegów, w tym Roberta Lewandowskiego. W niedzielę zajmująca pierwsze miejsce w lidze hiszpańskiej Barcelona rozegra na wyjeździe spotkanie z Deportivo Alaves.

Polak codziennie na treningach

„Pod stałą opieką trenerów i przy monitorowaniu jego postępów, Polak będzie codziennie uczęszczał na treningi, wykonując pracę na boisku i stopniowo przechodząc kolejne etapy tej spersonalizowanej mini-pretemporady” – napisał „Sport”.

Szczęsny zintensyfikował aktywność fizyczną już kilka dni temu, kiedy jego transfer nie był jeszcze formalnie przypieczętowany. Po dwumiesięcznej emeryturze zawodnik rozpoczął pretemporadę, czyli okres przygotowawczy w Marbelli na południu Hiszpanii, gdzie ma dom.

„Sport” podkreśla, że 34-letni golkiper będzie potrzebował czasu, aby wrócić do optymalnej formy. Ma być gotowy na mecz przeciwko Sewilli 20 października oraz na kolejne, ważne spotkania przeciwko Bayernowi Monachium i Realowi Madryt. Szczęsny wymaga teraz specyficznego treningu, ponieważ ostatnim meczem, który rozegrał, był ten 21 czerwca przeciwko Austrii podczas Euro 2024. Biało-Czerwoni przegrali to spotkanie 1:3.

Szczęsny potrzebuje wsparcia specjalistów

Według fizjoterapeutów, z którymi rozmawiał „Sport”, polski golkiper powinien teraz poświęcić czas na zapobieganie kontuzjom, odzyskanie mobilności i wzmocnienie stawów.

„Barca musi również udzielić Szczęsnemu wsparcia psychologicznego, ponieważ nadmierna presja może przyczynić się do kontuzji, gdy zbyt mocno dąży się do przyspieszenia powrotu do pełnej formy” – podkreślają specjaliści.

W najbliższych spotkaniach pierwszym bramkarzem FCB wciąż będzie 25-letni Inaki Pena, z którym Szczęsny ma rywalizować o miejsce w wyjściowym składzie.