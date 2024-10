Medalista olimpijski z Barcelony zatarł ręce na tę wizję dotyczącą Wojciecha Szczęsnego. „To nie ma żadnego znaczenia”

Wypomnieli to Wojciechowi Szczęsnemu prosto po podpisaniu kontraktu. Co za historia, minęły lata, a oni wciąż pamiętają

Artur Wichniarek o transferze Wojciecha Szczęsnego. „Jak wejdzie do szatni Barcelony, to od razu będzie wygranym” [ROZMOWA SE]

Bilety rozchodzące się jak ciepłe bułeczki, ponad 50 tysięcy widzów na trybunach i euforia po pierwszych kopnięciach piłki – tak z górą dwa lata wstecz wyglądała prezentacja Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. W środowe popołudnie w tym samym miejscu znów wrzało, i znów za sprawą Polaka. Choć nie na murawie, a… pod klubowymu biurami na kultowym obiekcie.

Barcelona oficjalną prezentację przeniosła tym razem do mediów społecznościowych, gdzie o godz. 14.47 ukazał się wyczekiwany komunikat o podpisaniu przez polskiego bramkarza kontraktu ważnego do końca czerwca 2025. Poprzedziła go 45-minutowa wizyta Polaka w siedzibie klubu, spotkanie z prezydentem Joanem Laportą i nagranie dla klubowej telewizji.

Medalista olimpijski z Barcelony zatarł ręce na tę wizję dotyczącą Wojciecha Szczęsnego

- Cieszę się ogromnie z obecności Wojtka w Barcelonie! - Arkadiusz Onyszko, już zaciera ręce na myśl o występach kolejnego Polaka w ekipie Dumy Katalonii. - To niesamowite wyróżnienie: trafić do takiej drużyny, do tego w tak niesamowitej otoczce, teoretycznie już z… emerytury – dopowiada srebrny medalista igrzysk olimpijskich’92 w… Barcelonie.

Onyszko zaznacza, że wznowienie kariery przez młodszego „kolegę po fachu” nie zaskoczyło go. - Po prostu Barcelonie się nie odmawia: to jest wielki moment w karierze Wojtka. Z drugiej strony - i Barca ma wielkie szczęście, że mogła zaangażować bramkarza tej klasy już po okienku transferowym – dodaje nasz ekspert.

Jest też pewien, że polski golkiper – który bez problemu przeszedł testy medyczne w nowym klubie – szybko podejmie rywalizację o miejsce w składzie Barcy. - Miesięczna przerwa Wojtka w treningach? To nie ma żadnego znaczenia. Jest zbyt doświadczony, by mogła mu ona przeszkodzić w dojściu do wielkiej formy – ocenia Onyszko. - Z niecierpliwością czekam na jego pierwszy występ.