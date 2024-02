To będzie nowy trener Lewandowskiego? Padły konkretne słowa, chciałby pracować w Barcelonie

Cezary Kucharski o problemach Roberta Lewandowskiego. „Te sprawy go przytłaczają, one się nawarstwiają”

Nowym szkoleniowcem miałby być Niemiec Hansi Flick. Co ciekawe, jego nazwisko jako potencjalnego następcy Xaviego podał wcześniej niemiecki „Bild”, dodając, że Flick był rozważany na stanowisku trenera „Blaugrany” przed erą Xaviego. Romano informuje, że Flick poważnie myśli o Barcelonie i chciałby w niej pracować. Jest kilka argumentów, żeby właśnie on objął stery w Barcelonie, nie tylko znajomość z prezydentem klubu Joanem Laportą. Flick jest obecnie bez pracy, po tym jak stracił posadę w reprezentacji Niemiec.

Siostra Kamila Grosickiego przebija się w Niemczech. Dużo zawdzięcza bratu, nazwisko jej pomaga

W pracy klubowej odnosił sukcesy, z wygraniem Ligi Mistrzów z Bayernem włącznie. Zrobił to w sezonie 2020/21, gdy piłkarzem Bawarczyków był Robert Lewandowski. Dla obu był to znakomity sezon. Flick z Bayernem wywalczył potrójną koronę, a „Lewy” dodatkowo pobił rekord Gerda Mullera, strzelając w sezonie Bundesligi 41 goli. Czy teraz drogi obu panów skrzyżują się ponownie? Kolejną przesłanką, że Flick może trafić do Barcelony ma być fakt, że obecnie uczy się języka hiszpańskiego. Według tamtejszych mediów innego zdania niż Joan Laporta jest Deco, dyrektor sportowy „Barcy”. On wolałby trenera z mniej znanym nazwiskiem, który mógłby zrobić krok do przodu w swojej karierze. Takim miałby być na przykład Portugalczyk Sergio Conceicao, prowadzący obecnie FC Porto.

