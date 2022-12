Wielki powrót Cristiano Ronaldo?! Portugalczyk trenuje z byłym klubem

Młody napastnik trafi do Hiszpanii

Trwający wciąż mundial miał być ostatnim w karierze Cristiano Ronaldo, o czym wielokrotnie wspominał sam zawodnik. 37-latek bardzo chciał zakończyć turniej z medalem, ale trudno było zakładać taki rozwój wypadków, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację klubową CR7. Portugalczyk w Manchesterze United grał mało, a kilka tygodni przed rozpoczęciem MŚ udzielił głośnego wywiadu, w którym mocno skrytykował klub. Nic dziwnego, że rozwiązano z nim kontrakt i katarski mundial rozpoczynał jako wolny zawodnik. Portugalczycy ostatecznie doszli do ćwierćfinału, gdzie musieli uznać wyższość rewelacji całych rozgrywek – reprezentacji Maroka.

Powrót do Madrytu

Po odpadnięciu Portugalii z mistrzostw świata najlepszy reprezentacyjny strzelec w historii szukał miejsca, w którym mógłby trenować i utrzymywać odpowiednią dyspozycję fizyczną w czasie poszukiwania nowego klubu. Z pomocą przyszedł mu Real Madryt, Cristiano wrócił zatem do miejsca, które w latach 2009-2018 było jego domem. Jak pierwsze o całej sprawie poinformowało „Relevo”, dziennik „AS” donosi z kolei, że CR7 osobiście poprosił prezydenta Realu Florentino Pereza o możliwość korzystania z klubowych obiektów. Ten wyraził naturalnie aprobatę, a 37-letni piłkarz rozpoczął już treningi w Valdebebas (Miasteczko Sportowe Realu Madryt – red.). Portugalczyk rzecz jasna wzbudził sensację wśród zaskoczonych zawodników grup młodzieżowych, którzy chętnie robili sobie z nim zdjęcia. Należy jednak podkreślić, że ponowna gra legendarnego piłkarza w barwach „Królewskich” wydaje się bardzo mało prawdopodobna.

Cristiano Ronaldo – przebieg kariery

Cristiano Ronaldo szerszej publiczności dał się poznać jako piłkarz Sportingu Lizbona. Potem grał jeszcze w Manchesterze United, z którego w 2009 roku przeniósł się do Realu Madryt. W barwach „Królewskich” Portugalczyk wszedł na nieosiągalny dla wszystkich poza Leo Messim poziom, a najlepszym potwierdzeniem tych słów jest fakt, że dla klubu z Madrytu strzelił przez ten czas aż 450 goli! W 2018 roku zdecydował się jednak na przenosiny do Juventusu, a latem zeszłego roku powrócił na Old Trafford. Jego druga przygoda z „Czerwonymi Diabłami” nie była jednak zbyt udana i zakończyła się rozwiązaniem kontraktu. Obecnie CR7 jest wolnym zawodnikiem.

