„Super Express”: - Podobno Hansi Flick ma wreszcie dać szansę Wojciechowi Szczęsnemu…

Arkadiusz Onyszko: - Tylko czemu tak późno?! Dziwię się, że tak długo z tym czekał. Wojtek już dawno powinien mieć za sobą debiut.

- Iñaki Peña popełnia błędy?

- Nie w tym rzecz. Uważam, że kiedy drużynie nie idzie – a Barcelona znalazła się akurat w takim momencie – młody bramkarz nie pomoże w odwróceniu tego trendu.

- Ale on już nie taki młody. Ma 25 lat!

- Tak. Ale – moim zdaniem – Wojtek jest zdecydowanie lepszym bramkarzem od niego. I zdecydowanie bardziej doświadczonym. Takim, który dodaje drużynie więcej pewności siebie. A Peña niech się przyucza przy Wojtku. Niech patrzy, jak wygląda prawdziwy bramkarz klasy światowej.

- Sam Szczęsny niedawno powiedział jednak w rozmowie z Eleven Sports, że na miejscu trenera nie robiłby zmiany w bramce…

- Eee tam, wszyscy znamy „Szczenę”. Ciężko go nieraz wyczuć, co w danym momencie rzeczywiście myśli. Pewnie mówił to z odrobiną przekory, jak to Wojtek.

- Od ostatniego meczu Szczęsnego minęło ponad siedem miesięcy. Myśli pan, że odczuje dreszczyk emocji, gdy znów wyjdzie na boisko? Stres, tremę?

- Wojtek jest od wielu tygodni w regularnym treningu, więc o jego formę sportową nie mam obaw. A emocje? Będą na pewno, ale pozytywne: „znów gram!”. Biorąc pod uwagę jego doświadczenie, wiek, liczbę rozegranych spotkań i wielkie imprezy rangi mistrzostw świata czy Europy, w których brał udział, ta przerwa w grze nie ma żadnego znaczenia. Nawet gdyby przyszło mu zagrać przed 100 tysiącami widzów, nie zrobi to na nim wrażenia: będzie sobą, czyli doskonałym bramkarzem.

- Roman Kosecki niedawno na naszych łamach zastanawiał się, czy ów dołek nie jest spowodowany „pulsowaniem” szatni Barcelony wokół kwestii Szczęsnego. Myśli pan, że to możliwe?

- Nie wiem, trudno mi to komentować. Mogę sobie jednak wyobrazić, że jeśli Wojtek prezentuje się w gierkach dobrze i solidnie, zawodnicy czują się z nim pewnie. I jakieś „szeptanie” mogło się zacząć.

Arkadiusz Onyszko ma jasną prognozę dla Wojciecha Szczęsnego

- Występ w Pucharze Króla może Szczęsnemu otworzyć drogę i do gier ligowych?

- Jeżeli nie przytrafi mu się jakiś błąd – a czemuż miałby się przytrafić? - to wcale tego nie wykluczam. Niech da Flickowi do myślenia. Barcelona wpadła w dołek, Wojtek swym doświadczeniem, spokojem, autorytetem może pomóc ją z niego wyciągnąć.

- Jeśli tak się stanie, jego przygoda z Barceloną mogłaby potrwać dłużej niż tylko do czerwca?

- Nie sądzę. Takie spekulacje to już daleka perspektywa. Zresztą przecież wróci też po rekonwalescencji Marc-Andre ter Stegen. Niech więc Wojtek na razie skupi się na tym jednym meczu.