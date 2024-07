Wszystko jasne w sprawie Lewandowskiego. Hiszpański „AS” podał kluczowe wieści dla fanów Barcelony

Robert Lewandowski powoli kończy urlop

Robert Lewandowski nie zaliczy minionego sezonu do udanych. Polski napastnik był co prawda liderem ataku swojego zespołu, jednak z pewnością nie dawał tyle bramek, ile można było od niego oczekiwać – często raził nieskutecznością i ostatecznie zakończył sezon z 26 trafieniami, z czego 19 zanotował w LaLidze – taka liczba nie wystarczyła do obrony tytułu króla strzelców. Sama Barcelona zaś zakończyła sezon bez trofeum i niewiele brakowało, a straciłaby także wicemistrzostwo – wyprzedziła Gironę tylko o 4 punkty.

Barcelona przeszła sporo zmian latem. Zespół po Xavim przejął stary znajomy Lewandowskiego, Hansi Flick, a z klubu odeszli m.in. Joao Felix czy Joao Cancelo, którzy spędzili tam poprzedni sezon na zasadzie wypożyczenia. Lewandowski pozostał i teraz pod wodzą niemieckiego szkoleniowca, z którym zdobył m.in. Ligę Mistrzów, będzie chciał znów pokazać, jak w pierwszym sezonie w Barcelonie, że jest w stanie prowadzić zespół do trofeów. Teraz wiadomo, kiedy wróci do klubu, aby rozpocząć przygotowania.

Lewandowski ostatnio spędzał czas z rodziną, aby odpocząć po sezonie klubowym i Euro 2024. Hiszpański „AS” dowiedział się, że odpoczynek Lewandowskiego potrwa tylko do 22 lipca. Właśnie w poniedziałek ma on bowiem stawić się w Barcelonie, gdzie przejdzie badania przed nowym sezonem i rozpocznie przygotowania do niego. Tego dnia w klubie ma pojawić się także inny uczestnik Euro 2024, Andreas Christensen. Duńczyk co prawda wyszedł ze swoim zespołem z grupy, ale w 1/8 finału Dania uległa Niemcom.