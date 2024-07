Zauważono to u Roberta Lewandowskiego. Hiszpanie rozpisują się zachowaniu Polaka. Obwieścili rychły koniec

Ujawnili, co może czekać Roberta Lewandowskiego. Zmiana, o której może być głośno. Spekulacje nie ustają

Robert Lewandowski w ostaniach tygodniach miał zdecydowani więcej czasu dla siebie i mógł przynajmniej na moment odsunąć myśli o rywalizacji na boisku. Kapitan reprezentacji Polski tuż po mistrzostwach Europy wybrał się na urlop, który spędzał w towarzystwie żony Anny oraz z córkami. Piłkarz wybrał się m.in. na Lazurowe Wybrzeże, a następnie wrócił do Hiszpanii. Co jednak warte podkreślenia, Lewandowski nie zapominał o tym, aby dbać o swoją formę. Na jego profilach w mediach społecznościowych co rusz pojawiały się zdjęcia z siłowni, a ostatnio publikował nagrania z treningów indywidualnych.

Lewandowski kończy wakacje. Hiszpanie pod wrażeniem Polaka

Ale już niebawem napastnik Blaugranny wróci do zajęć z drużyną i w pełni rozpocznie przygotowania do kolejnego sezonu. Dbanie o formę podczas urlopy zauważyli również Hiszpanie. "Marca" poświęca Lewandowskiemu miejsce i dziennikarze nie przeszli obojętnie obok pracowitości piłkarza i podkreślili, że podczas wakacji nie zaniedbywał sylwetki. I jak twierdzą, takie zaangażowanie pozwala Lewandowskiemu na grę na najwyższym poziomie mimo zaawansowanego już wieku, jak na piłkarza.

- Jego siła i wytrzymałość w połączeniu z odpowiednią sposobem odżywiania dają odpowiedź, dlaczego w wieku 35 lat jest w doskonałej formie i że przez kolejny sezon będzie podstawowym napastnikiem Barcelony - twierdzą dziennikarze. Lewandowski pod koniec lipca uda się z zespołem na tournee po Stanach Zjednoczonych, gdzie Barcelona zagra kilka meczów towarzyski.