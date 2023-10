Anna Lewandowska wygadała się hiszpańskiej gazecie! Tak naprawdę żyje jej się w Barcelonie!

Anna Lewandowska to wulkan energii, o czym zdążyli się już przekonać również Hiszpanie. Popularność żony Roberta Lewandowskiego w tym kraju nie przestaje rosnąć, co odnotowuje "Mundo Deportivo". Hiszpańska gazeta rozmawiała z małżonką gwiazdora Barcelony w czasie już drugiego obozu treningowego, który Lewandowska zorganizowała w Katalonii. Wzięło w nim udział aż 100 osób. Uczestniczki ćwiczyły z Anią w hotelu Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa zlokalizowanym w El Vendrell, miejscowości położonej niecałe 70 kilometrów od Barcelony. - To nie tylko miły kobiecy wyjazd. To ogromny wysiłek fizyczny i nie ma żadnych taryf ulgowych. Trenujemy trzy razy dziennie. Trzeci lub czwarty dzień obozu nazywamy „dniem kryzysu”, bo zmęczenie daje o sobie znać, nawet u mnie - wyznała Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska zdradza plany. Siłownia i szkoła tańca w Barcelonie!

Po przeprowadzce do Barcelony Anna Lewandowska zaczęła uczęszczać na zajęcia z bachaty, popularnego w Hiszpanii stylu tańca. Osoby śledzące jej profile w mediach społecznościowych mogły śledzić efekty tych treningów. - Taniec szybko stał się moją nową pasją - podkreśla w rozmowie z "Mundo Deportivo" Anna Lewandowska. - Dla mnie to przede wszystkim sposób na relaks i uwolnienie emocji. Postanowiłam wprowadzić bachatę do mojej aplikacji „Diet & Training by Ann” i stała się ona jednym z najpopularniejszych programów. To doskonała alternatywa dla tradycyjnych szkoleń – dodaje żona Roberta Lewandowskiego.

Pytana o plany na przyszłość Anna Lewandowska wymienia otworzenie siłowni i szkoły tańca w Barcelonie. - Nie mogę się doczekać, aż to się stanie! Nieustannie myślę o tym, co mogę zrobić, a mój zespół zawsze śmieje się ze mnie, że jestem taką aktywną osobą – mówi podekscytowana Lewandowska, dodając, że rodzina piłkarza Barcelony w Katalonii znalazła "swoje miejsce na ziemi”. - Przed przeprowadzką martwiłam się, jak nasze córki zaaklimatyzują się tutaj. Muszę powiedzieć, że spisały się świetnie. Mamy tu już wielu przyjaciół, wszyscy są dla nas bardzo mili i uprzejmi - zdradza

Anna Lewandowska utrzymuje szczególne relacje z Coral Simanovich i Mikky Kiemeney, partnerkami Sergi Roberto i Frenkiego de Jonga, piłkarzy Barcy. - Jestem bardzo szczęśliwa, że poznałem te dziewczyny. Jesteśmy przyjaciółkami i codziennie się wspieramy, wymieniając także doświadczenia. To dla mnie piękne i bardzo cenne relacje – podkreśla Lewandowska.

