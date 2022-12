i Autor: CyfraSport Bartosz Bereszyński, Karol Linetty

Transferowa ofensywa

Bartosz Bereszyński trafi do Napoli? Były kadrowicz o ewentualnym transferze do włoskiego giganta

Wszystko wskazuje na to, że w nowym roku Bartosz Bereszyński zmieni klub. Po pięciu latach występów w Sampdorii Genua ma przenieść się do Napoli. Podobno wszystkie szczegóły transferu są dopięte. Były reprezentant Włoch Giuseppe Dossena w niedawnej rozmowie z naszym portalem wskazał co mogło przekonać władze Napoli do Polaka.