Były reprezentant Czech zabrał głos w sprawie Lewandowskiego i... porównał go do Andrzeja Dudy! Co za słowa!

Reprezentacja Polski już dziś zmierzy się z Czechami i starcie to wzbudza wielkie emocje zarówno w naszym kraju, jak i w kraju naszych południowych sąsiadów. Gościem jednego z czeskich programów był były reprezentant kraju, a także eks-gracz Jagiellonii Białystok, Martin Pospisil. Były gracz "Dumy Podlasia" zabrał głos w sprawie Roberta Lewandowskiego i porównał go przy okazji do Andrzeja Dudy! Co za słowa!

Były reprezentant Czech porównał Lewandowskiego do Andrzeja Dudy. Co za słowa

Martin Pospisil zaznaczył, że dla niego Robert Lewandowski jest na tym samym poziomie jak Ronaldo i Messi i może być największym ciemiężycielem kadry Czech. Jak wskazuje były gracz Jagiellonii, jego zdaniem sam Lewandowski jest takim idolem, jak prezydent RP - Andrzej Duda.

- - Postawiłbym go na tym samym poziomie, co Messi i Ronaldo. Mówienie o tym, czy jest w formie, skoro potwierdza to od tylu lat, wydaje mi się tchórzostwem. Kiedy jest w formie, należy go obserwować. Kiedy dostanie miejsce, może strzelić gola ze wszystkiego (...) Mówi się nawet, że jest większym idolem niż prezydent - stwierdził były gracz Jagi.