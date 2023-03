Cezary Kulesza nie gryzł się w język po meczu Czechy - Polska. Prezes PZPN dobitnie skomentował debiut Fernando Santosa

Co to miało być?!

Nie tak miało wyglądać nowe otwarcie reprezentacji Polski. Pierwszy mecz pod wodzą Santosa budził mnóstwo emocji i oczekiwań, a już po trzech minutach Czesi cieszyli się z prowadzenia 2:0. Polacy byli w piątek jedynie tłem dla rywali, a ich honor uratowała bramka Damiana Szymańskiego w końcówce meczu. Trafienie 27-latka nie wpłynęło jednak na poprawę nastrojów wśród kibiców, którzy są po prostu rozczarowani występem Biało-Czerwonych. Tak samo czuje się Cezary Kulesza, który nie krył się z emocjami tuż po meczu. Prezes PZPN na Twitterze skomentował fatalny występ reprezentacji Polski w debiucie Santosa.

Cezary Kulesza dobitnie po meczu Czechy - Polska. Skomentował debiut Santosa

"To nie tak powinno wyglądać. Czesi dziś lepsi, a my mieliśmy zbyt mało argumentów. Liczę na szybką reakcję już w poniedziałek" - napisał Kulesza. 60-latek ma nadzieję, że drugi mecz pod wodzą nowego selekcjonera będzie wyglądał lepiej. 27 marca na PGE Narodowym w Warszawie Polska podejmie Albanię i kibice oczekują tylko zwycięstwa. Dla Albańczyków będzie to pierwszy mecz eliminacji, bo w pierwszej kolejce mieli wolne w pięciodrużynowej grupie.

Poza zwycięstwem Czechów 3:1 z Polską, w grupie E Wyspy Owcze zremisowały na wyjeździe 1:1 z Mołdawią. Sytuacja Polaków wciąż nie jest zatem zła, ale trzy punkty w meczu z Albanią są wręcz obowiązkiem. Nawet pomimo licznych kontuzji, które z pewnością pokrzyżowały plany Santosa w Pradze, co i tak nie tłumaczy fatalnego występu reprezentacji.

