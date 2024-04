Co za słowa o Annie Lewandowskiej. Poszło o jej taniec, gwiazda "Tańca z Gwiazdami" nie ma cienia wątpliwości!

Jakub Piotrowski pewniakiem w reprezentacji Polski na EURO? Roman Kosecki o atutach kadrowicza, porównał go do byłej gwiazdy! [ROZMOWA SE]

Anna Lewandowska od pewnego czasu wzbudza bardzo duże emocje wśród fanów. Na mediach społecznościowych żony kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski nie brakuje opinii, że nie potrafi ona tańczyć. Do tych zarzutów odniósł się juror i gwiazdor "Tańca z Gwiazdami", Rafał Maserak, który powiedział wprost, co sądzi o tańcach trenerki. Ta opinia nie pozostawia żadnych wątpliwości.

Anna Lewandowska tańczy. Rafał Maserak ocenił trenerkę

Maserak, który zasiada obecnie w jury programu "Taniec z Gwiazdami" powiedział wprost, że nie rozumie, czemu fani krytykują pląsy Lewandowskiej.

- Dla mnie jest fantastyczna. [...] Miałem przyjemność z nią pracować i uczyć też ją tańca z Robertem. Wiem, że pokochała taniec. Taniec jest dla niej bardzo ważną sytuacją w jej życiu, daje jej dużo radości. Mnie to bardzo cieszy, że mogłem ją zarazić tym tańcem i jak widać sprawia jej to bardzo dużą przyjemność (...) Ona nie jest zawodową tancerką i widzę czasami te komentarze ludzi, którzy gdzieś tam wypowiadają się, że »jaka ona jest sztywna«, »robi to, tamto źle«, niech sami staną na parkiecie, niech sami to spróbują i się mogą wtedy wypowiadać - mówi Maserak w rozmowie z portalem "Plotek".